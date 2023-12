Avui arriba la tradicional Cantada de Nadales a la plaça de l’Ajuntament

Publicitat

Segueixen les activitats de Nadal a Igualada, aquest divendres, 22 de desembre, a les 8 del vespre, tindrà lloc a la plaça de l’Ajuntament, la tradicional cantada de nadales organitzada pel Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada, que reuneix cada any a la majoria de corals de la ciutat per interpretar, amb l’acompanyament del públic assistent, algunes de les cançons més tradicionals d’aquestes festes. Abans, però, a les 19h els Fanalers encendran una nova bombeta al Bosc Màgic de Cal Font dins de les activitats del Calendari d’Advent. Seguidament, i per animar la ciutat abans de la cantada de Nadales, a les 19.15 l’Espai d’Arts oferirà una actuació a l’escenari de Cal Font.

A les 20h a la cantada de nadales d’enguany a la Plaça de l’Ajuntament hi participaran les corals següents: Agrupació Coral La Llàntia, Cor de Cambra de l’ECMMI, Cor d’Homes, Igualada Gospel Choir, Coral Cors Units del Casal de la Gent Gran, Coral de Santa Maria, Coral Mig to, Cor Gospel de Xauxa, Coral Merlet, Coral Gatzara, Coral Juvenil Xalest, Coral Infantil Els Verdums, Cor Exaudio i la Schola Cantorum. En aquesta ocasió també es comptarà amb la participació de la Coral Gospel de Tous.

S’interpretaran les cançons següents: El Noi de la mare, Les dotze van tocant, El primer Nadal, Joia en el món, Fum, fum, fum, el desembre congelat i l’Himne del Patge Faruk. Enguany la direcció de la cantada anirà a càrrec de la Coral Juvenil Xalest, amb motiu del 50è aniversari de l’entitat.

Per la Coral Juvenil Xalest han passat centenars de joves d’Igualada, actualment la formen més de mig centenar de noies i noies, que tenen entre 15 i 25 anys. La coral és un punt de trobada per a joves que tenen com a nexe comú les ganes de passar-ho bé fent música. Això no implica pas que la coral estigui formada per persones amb coneixements musicals acadèmics, al contrari, a la Xalest trobem cantaires que no han anat mai a una escola de música o un conservatori i altres que s’hi dediquen professionalment.

A més dels cantaires de la coral, també hi haurà acompanyament d’instruments, com el cello, baix, piano, guitarra elèctrica, violí, saxo, trompa i flauta travessera, una petita gran orquestra que amenitzarà aquest concert popular que convida a la ciutadania a obrir les portes al Nadal.

