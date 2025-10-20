Una avaria en una línia de Movistar té a usuaris de Calaf i l’Alta Anoia sense internet des del 14 d’octubre

Una nova avaria del servei d’internet a Calaf té als usuaris de Movistar, i les operadores que utilitzen la línia d’aquesta empresa, sense connexió des del 13 d’octubre.
El motiu inicial va ser la caiguda d’un pal de la llum a Els Prats de Rei. Des de l’ajuntament de Calaf s’ha anat realitzant un seguiment de la incidència, i s’han pogut constatar diferents complicacions que estan allargant les tasques de reparació.
Segons les informacions que el consistori calafí ha transmès a la ciutadania, la incidència també ha implicat substituir cablejat afectat per robatoris i talls anteriors. La zona en què s’ha d’actuar està enmig del bosc, la qual cosa complica els treballs.
Aquest dilluns, 20 d’octubre, l’ajuntament ha afegit que ara també hi ha un problema d’obstrucció en una de les canalitzacions per on passa la línia, un fet que ha endarrerit els treballs fins l’arribada d’una maquinària especial.