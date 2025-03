L’Automercat 2025 torna el 29 i 30 de març amb una oferta de 300 cotxes d’ocasió d’una vintena de marques

“Més que una fira, un festival de cotxes!” és l’eslògan de la propera edició d’Automercat, que es farà al barri de Les Comes d’Igualada el darrer cap de setmana de març. Els dies 29 i 30 de març de 2025, la mostra exposarà una àmplia oferta de més de 300 vehicles seminous i d’ocasió de les principals marques del sector de l’automoció, amb garantia i en perfecte estat, i amb gran diversitat de preus i models.

L’organització, Fira Igualada, espera igualar o fins i tot millorar les bones xifres de vendes de l’edició passada, celebrada l’abril de 2024, que va aconseguir la xifra rècord de més de cent vehicles venuts en dos dies, una xifra superior a la vuitantena de cotxes venuts en anys anteriors. Dels 106 cotxes venuts l’any passat, 27 van ser híbrids o elèctrics.

El certamen Automercat està organitzat per Fira Igualada amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada i el patrocini de Dalmau Motor i Vera. Va néixer l’any 1997 i ja s’ha consolidat com una cita ineludible al calendari firal de la Catalunya Central. Enguany celebra la seva 23ena edició.

Una vintena de marques diferents

Els vuit concessionaris participants a Automercat representen més d’una vintena de marques, i tindran els seus vehicles distribuïts en una zona d’exposició de més de 7.000 metres quadrats a l’aire lliure distribuïts entre els principals carrers del barri Les Comes d’Igualada: l’Avinguda Països Catalans i l’Avinguda Europa, entre les cruïlles amb els carrers Alemanya i Països Baixos.

En aquesta edició s’hi podran trobar els concessionaris Dalmau Motor (amb Audi, Volkswagen, Skoda i Volkswagen vehicles comercials), Anoia Motor (Seat, Hyundai i MG), Grup Maas (Nissan i Citroën), Remm Guitart (Renault i Dacia), Anoia Automoció (Toyota i Subaru), Dabsa (Ford i KGM), Motorcat Premium (Volvo i Lynk&Co) i Sarauto (Peugeot, Opel, Fiat, Jeep i Kia).

Nous estands modulars de fusta i sessions de DJ

Enguany el certamen arriba amb dues novetats destacables: la primera és el canvi d’infraestructura que acollirà els expositors, que ja no estaran ubicats en casetes de fusta sinó en uns nous estands modulars de fusta que facilitaran el contacte més proper entre compradors i venedors. També s’estrenarà un nou Punt d’Informació que estarà ubicat en un contenidor blau personalitzat i corporatiu de Fira Igualada a la rotonda del carrer Gran Bretanya.

L’altra novetat d’aquesta edició són les sessions DJ que es faran dissabte (matí i tarda) i diumenge al matí per tal d’animar l’ambient i convertir la visita a Automercat en una experiència festiva. Les sessions de DJ aniran a càrrec d’Electronic Live Set de White Pèrill, i de Minus Orange DJ, i es podran seguir de ben a prop des de la rotonda del carrer Gran Bretanya, on hi haurà instal·lat un espai chillout per descansar i agafar forces.

3.000 euros en premis per als compradors

Per aquelles persones interessades en adquirir un vehicle de segona mà, Automercat és una oportunitat única per a poder veure en un sol espai més de 300 cotxes de totes les marques, provar-los i realitzar la compra, tot en un sol dia. A més, tenen la possibilitat de guanyar diversos premis ja que diumenge al vespre, en tancar la fira, se sortegen 3.000 euros entre tots els compradors de vehicles.

Automercat es podrà visitar dissabte 29 i el diumenge 30 de març de 10h a 14h i de 16h a 21h. Diumenge a la tarda tancarà una hora abans, a les 20h. L’entrada és lliure i gratuïta. Dissabte al matí es farà una passejada inaugural amb les autoritats, que podran visitar i conèixer de primera mà els diferents expositors.

Ivan Sánchez Enrique: “Convertir una fira en una experiència”

La fira l’han presentat aquest dilluns 17 de març el president de Fira Igualada, Ivan Sánchez Enrique, i el regidor de dinamització econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcè. El president Ivan Sánchez ha remarcat la feina que està fent Fira Igualada per “generar impacte positiu a la ciutat i la comarca mitjançant la generació d’economia” i, sobretot, per a transformar les fires i “convertir les fires en experiències”. El regidor Jordi Marcé ha agraït la tasca de l’entitat i ha explicat que enguany Automercat coincideix amb la Final Four de la World Skate Cup a les Comes, fet que “demostra la capacitat d’atracció d’Igualada”.