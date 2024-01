Àuria Perfumes col·labora amb Stradivarius, d’Inditex

Publicitat

Àuria Perfumes, empresa igualadina fabricant de perfums, cosmètica i ambientació de llar per a tercers, amb 15 anys d’experiència al mercat es converteix en proveïdor de perfums de Stradivarius (Inditex).

Aquesta aliança clau suposa la consolidació del pla estratègic iniciat per Àuria Perfumes fa tan sols un any, adreçat a convertir-se en un dels principals protagonistes del sector del perfum. Per a Stradivarius, l’acord suposa comptar amb una nova gamma de fragàncies exclusives per a les més de 850 botigues que la cadena Stradivarius té repartides per 65 països.

Un dels trets diferencials d’Àuria Perfumes és el seu enfocament social, ja que la companyia està compromesa, no només amb la sostenibilitat del medi ambient sinó també amb la social, fent servir persones amb discapacitat completament preparades i formades per sumar valor a projectes de perfumeria .

Stradivarius va llançar recentment la col·lecció de fragàncies The Energy Collection fruit d’aquesta col·laboració amb Àuria Perfumes. Es tracta d’una col·lecció composta per quatre fragàncies, Rose Quartz (Gourmand), Green Jade (Citrus), Yello Amber (Floral) i Amethyst Lilac (Floral), adreçades al públic femení, en format 100ml amb la previsió de continuar desenvolupant noves col·leccions per a la cadena.

“Estem encantats d’unir les nostres forces amb Inditex, un referent mundial a la indústria de la moda, i en concret amb Stradivarius, una marca amb un esperit dinàmic i femení, que brinda opcions de moda per a diverses ocasions, per a aquelles persones que busquen expressar el seu estil a través de peces de roba i accessoris de moda i assequibles, a les quals van dirigides les nostres fragàncies, a través d’un model social que dona feina a més de 400 persones amb discapacitat intel·lectual amb un procés inspirador, meticulós i exclusiu, que garanteix generar emocions amb cada gota d’essència”, ha declarat Albert Piñol, director general de la companyia.

“Àuria Perfumes és una empresa única al sector de la Perfumeria per a tercers, tenim una missió social molt definida donant un servei d’excel·lència en aquesta categoria tan estratègica per a les cadenes de moda com Stradivarius que es converteixen en els nostres partners” ha declarat Jesús Mejías, responsable de Business Development.

Àuria Perfumes compta amb una planta industrial de 10.200 metres quadrats ubicada al Pla de la Massa a Igualada, equipada amb zones netes, laboratoris, sales de maceració amb capacitat per a 144.000 litres al mes, àrees d’envasament de productes alcohòlics i àrees per a manipulacions. A més de perfums, la companyia fabrica per als clients col·leccions d’ambientació per a la llar.

L’objectiu de l’empresa és tancar l’exercici 2023 amb una facturació de 17M€, una capacitat de producció de 50M unitats de perfums i una plantilla de 440 empleats.

