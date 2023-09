Àuria estrena nou Consell Rector al Taller Àuria i nou Patronat a la Fundació Àuria

Aquesta darrera setmana, coincidint amb la reincorporació a la feina després de les vacances, Àuria ha celebrat les primeres reunions dels seus renovats òrgans de govern i representació, després de fer efectiva l’acabament del mandat de l’anterior presidenta del Consell Rector d’Àuria Cooperativa i presidenta del Patronat de la Fundació Privada Àuria, Maria Teresa Jorba, qui es va acomiadar en la darrera assemblea celebrada el passat mes de juny.



Fruit d’aquesta assemblea, s’han incorporat nous membres en els òrgans de Govern. En el cas del Consell Rector de la Cooperativa; Jose Lopez, com a representat i pare d’un soci treballador de la cooperativa, n’ha estat escollit nou president; Alba Nieto, treballadora i fins ara membre del Consell Rector de la cooperativa, nova vicepresidenta; Carles Belmonte, com a tresorer; Sònia Fernàndez, com a secretària; Juan Morales, Frederic Sanchez, Humbert Riba, Assumpció Gumà i Marta Brunet, com a vocals; i Marta Carulla, Francesc Serra, Àlex Vives i Pau Guilera, com a vocals emèrits.



Lopez i Nieto, alhora, també han estat elegits com a president i vicepresidenta del nou Patronat de la Fundació Privada Àuria, en el qual s’ha incorporat també la figura d’Enric Morist, vinculat al tercer sector durant tota la seva vida. Amb estudis en educació social i de direcció i gestió d’organitzacions no governamentals, ha treballat durant quasi vint anys com a coordinador de Creu Roja Catalunya a més de participar en la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya durant molt de temps, i de la qual en va ser vicepresident. Actualment, és el director general de la Fundació Ajuda i Esperança, que té l’objectiu millorar la qualitat de vida i el benestar emocional de les persones que viuen situacions de solitud, incomunicació o que generen un patiment.

En el cas del patronat de la Fundació, també s’ha incorporat la regidora d’Acció Social de l’Ajuntament d’Igualada, Sandra de la Iglesia Colet, advocada amb màster en Dret Internacional dels Negocis que s’estrena en aquesta legislatura com a regidora a l’Ajuntament d’Igualada.

D’aquesta manera, el patronat de la Fundació Privada Àuria passa a estar format per; Jose Lopez, com a president del Patronat; Alba Nieto, vicepresidenta del Patronat; Humbert Riba, com a tresorer; i Assumpció Gumà, Marta Brunet, Gemma Cubí, Sandra de la Iglesia i Enric Morist, com a vocals.