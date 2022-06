Àuria Cosmetics guanya la medalla d’or a la millor empresa jove compromesa amb la sostenibilitat

En la cerimònia de lliurament dels premis VPC Green Beauty Awards 2022, celebrada a principis d’aquest mes de juny a Barcelona, Àuria Perfums ha estat una de les empreses de cosmètica i perfumeria premiades pel seu compromís amb la sostenibilitat.

Aquests guardons organitzats per la revista professional Ventas de Perfumería y Cosmética (VPC) del sector de la perfumeria i la cosmètica, pretenen reconèixer la tasca de les millors empreses, novetats i iniciatives ecològiques, sostenibles i solidàries presents en el sector de la cosmètica, la perfumeria i la cura personal a Espanya. En aquesta segona edició, un jurat format per 9 experts del sector ha estat l’encarregat de decidir els premiats de les 12 categories presents en els premis: Millor Empresa Compromesa amb la Sostenibilitat, Millor Novetat Eco-selectiva, Millor empresa Jove compromesa amb la Sostenibilitat, Millor Novetat Eco-gran consum, Millor Campanya Eco, Millor marca Eco, Millor novetat Eco-parafarmàcia, Millor Iniciativa Verda Solidària dels empleats, Millor matèria primera Sostenible, Millor novetat Eco-selectiva, Millor novetat Eco de e-commerce i Millor Iniciativa Verda de la Distribució. A més, en la cerimònia també s’ha lliurat el Premi del Públic destinat al Millor Producte Cosmètic Eco.

La cerimònia ha reunit com a finalistes a algunes de les empreses més importants del sector de la cosmètica, perfumeria i bellesa, reunint en una fantàstica gal·la a representants d’empreses com Eurofragance, P&G, Puig, Garnier, Biotherm, Planthia, Yves Saint Laurent, Sabina o Chloé, entre d’altres.

Precisament, ha estat en la categoria de Millor empresa Jove compromesa amb la Sostenibilitat, on Àuria Perfums ha compartit espai amb les altres dues empreses finalistes amb menys de 15 anys d’experiència, el Laboratori Cosmètic CUGAES i Ítaca Organics. Segons l’elecció del jurat, Àuria Perfums & Cosmetics ha destacat especialment per la seva clara aposta per la sostenibilitat i qualitat en la fabricació de cadascun dels seus productes, així com el seu específic Pla de Sostenibilitat que contempla elements que van des de l’aprovisionament de matèries primeres fins a l’embalatge. L’elecció de materials naturals, reciclats i reciclables, triats en funció del seu origen per tal de reduir la petjada ambiental dels seus productes o la reducció del consum d’energia, aigua i de recursos per a millorar el cicle de vida d’aquests, ha estat determinant per a l’elecció del premi.

Una elecció que, segons ha destacat el director general d’Àuria Perfums & Cosmetics, Albert Piñol, destaca la capacitat que tenen per a crear “perfums amb ànima”. Una capacitat que, segons el seu director, es deu al fet que “Àuria Perfums es dedica a la fabricació i el disseny de perfums i productes cosmètics amb criteris de sostenibilitat. Però no tan sols de sostenibilitat mediambiental, sinó també sostenibilitat social, ja que la nostra empresa està formada per persones amb discapacitat intel·lectual incorporades en els nostres processos de fabricació, disseny i desenvolupament de productes”. Segons les seves paraules, aquest guardó “és un orgull per a tota l’empresa i pel que transmetrà a tots ells”. Una medalla d’or que demostra el fort compromís d’Àuria Perfums amb la sostenibilitat i l’aposta estratègica realitzada per l’empresa cap a aquest nou model de negoci full service.

Segons Carles Solsona, president del jurat i director de Vendes de Perfumería y Cosmética, amb aquests premis s’ha volgut destacar “els esforços titànics que les empreses del sector de la perfumeria i la cosmètica estan fent per ser encara més verdes, sostenibles, solidaris i igualitaris”.

El premi VPC Green Beauty Awards a la millor empresa jove compromesa amb la sostenibilitat arriba a Àuria Perfums & Cosmetics en ple moment d’expansió, en la qual esperen consolidar-se aquest 2022 com un actor estratègic en el disseny i la creació de fragàncies i cosmètics, amb un servei global i sostenible per a signatures de moda, cadenes de distribució i empreses que vulguin desenvolupar la seva pròpia marca de perfum. Un objectiu que els ha portat a posar el focus en la seva presència a escala nacional i internacional, en la qual ben segur un premi d’aquestes característiques serà un element de presentació indispensable.