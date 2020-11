Augmenta la demanda de beques de transport per estudis postobligatoris

El servei de joventut de Capellades tanca el període de suport en la tramitació de beques doblant les atencions presencials realitzades respecte l’any passat. Enguany ha estat la segona edició del servei.

Els mesos de setembre i octubre s’han destinat a rebre consultes, acompanyar o realitzar tramitacions a les diferents convocatòries d’ajuts per a estudis postobligatoris, és a dir, tots aquells estudis posteriors a l’ESO.

Segons la tipologia d’estudis, les convocatòries són diferents i, per tant, les persones estudiants poden optar a diferents ajuts compatibles alhora: Beca general del Ministeri per a tots els estudis postobligatoris, beca equitat/agaur de la Generalitat de Catalunya, per a tots els estudis universitaris, beca Capellades per als joves empadronats al municipi que s’han de desplaçar o beques pròpies d’algunes universitats.

Tot i les restriccions davant la situació pandèmica del moment, les atencions s’han seguit realitzant de forma individual i seguint totes les mesures necessàries. El servei presencial s’ha pogut oferir dos dies per setmana en horaris de matins i tardes i, en alguns casos, s’ha fet de forma telemàtica o mitjançant el telèfon mòbil.

D’aquesta manera, les atencions presencials han sumat més de 50 joves estudiants i famílies ateses, més de 60 acompanyaments telefònics i/o virtuals i 20 suports en la tramitació de la beca municipal de Capellades.

La majoria d’atencions han estat d’estudis postobligatoris secundaris, com són Batxillerat, Cicles de Grau Mitjà o cicles de Grau Superior, però és important destacar els estudis universitaris o els estudis d’ensenyaments artístics.

A trets generals, es fa una valoració molt positiva del servei i es convida a qui ho necessiti a posar-se en contacte amb la tècnica de joventut per a qualsevol dubte relacionat amb temes juvenils. La podeu trobar al correu electrònic abenito@anoiajove.cat o al telèfon 679964684.