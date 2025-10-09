L’aturen per una infracció de trànsit a Igualada i li troben un assortiment de drogues al cotxe

Una infracció de trànsit a Igualada va acabar, aquest dilluns al vespre, en una sorprenent troballa. La conductora d’un vehicle que circulava per l’Avinguda Catalunya va ser aturada pels agents, en veure com cometia una infracció de trànsit. El nerviosisme de la conductora, de 34 anys, va provocar un registre de l’interior del vehicle, amb una troballa considerable.
Drogues, coure i diners en efectiu
A l’interior del cotxe hi havia 15 embolcalls i 3 bossetes amb drogues, concretament cocaïna, èxtasi – en el format d’aquelles pastilles que va fer fortuna als anys 90 del segle XX – i speed. A més, també transportava 1.200 euros en efectiu.
La conductora del vehicle va ser detinguda per un presumpte delicte contra la salut pública.