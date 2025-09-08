L’Ateneu d’Igualada s’omple de gom a gom en els Premis al Compromís Cultural d’Òmnium Anoia

El passat divendres 5 de setembre, el Teatre Municipal de l’Ateneu d’Igualada va acollir la XXI edició dels Premis al Compromís Cultural d’Òmnium Anoia, uns guardons que des de l’any 2004 reconeixen persones i col·lectius de la comarca que treballen per la promoció de la llengua i cultura catalanes. La gala va omplir de nou l’Ateneu en una vetllada molt participada i d’una gran càrrega emotiva.
En la categoria individual, Òmnium Anoia va premiar Marcel·lí J. Valls i Torné, reconegut activista cultural i figura indestriable de la Festa Major i del món casteller igualadí. Cofundador dels Moixiganguers d’Igualada i propietari de la històrica botiga Cal Marcelino, Valls ha estat una peça clau en la difusió del fet casteller i un col·laborador constant en àmbits culturals i festius de la ciutat. En el seu discurs es va mostrar molt agraït i orgullós d’haver contribuït a “l’esplendorosa realitat castellera de la ciutat d’Igualada” i va expressar “el desig compartit de llibertat plena per la nació catalana”. Els Moixiganguers d’Igualada també es van voler sumar a l’homenatge al cofundador de la colla descarregant un pilar de quatre dalt de l’escenari en el que va ser un dels moments més emocionants de la vetllada.
Òmnium Anoia també va reconèixer l’Agrupació Folklòrica Igualadina (AFI) amb el premi a la trajectòria col·lectiva, que enguany celebra 85 anys. L’entitat, que fomenta la dansa tradicional i la cultura popular des del 1940, ha esdevingut un referent en la preservació i difusió de la cultura d’arrel, amb una escola de dansa que ha format generacions de dansaires i que actualment integra grups infantils, juvenils, cos de dansa i veterans. Els representants de l’AFI van recollir el guardó amb una exhibició de dansa de dues parelles de balladors –una del cos de dansa i l’altra del cos de veterans-, i van reivindicar la dansa tradicional catalana com a forma d’expressió col·lectiva.
Un altre dels moments especials de la nit va ser el reconeixement a dos socis que enguany fa cinquanta anys que formen part de l’entitat: Francesc Escolà Gené i Enric Viscarro Tomàs. La junta d’Òmnium Anoia va voler remarcar la valentia i determinació d’aquelles persones que, en ple franquisme, van decidir donar suport al projecte d’Òmnium Cultural.
Agraïment d’Íngrid March al voluntariat
En el seu parlament, la presidenta d’Òmnium Anoia, Íngrid March, va explicar les campanyes i projectes que l’entitat porta a terme, i en va destacar el Vincles -trobades entre catalanoparlants i persones que volen aprendre i practicar català de manera informal-, la campanya per promoure l’ús del català als comerços, i les futures accions per aconseguir que el català sigui la llengua vehicular al món esportiu i també entre el jovent. March va voler fer un agraïment a les persones voluntàries que treballen durant tot l’any desinteressadament per tirar endavant l’entitat, i va fer una crida a tothom a sumar-se a l’equip de voluntaris.
L’acte, conduït per la comunicadora igualadina Xènia Castelltort, va comptar amb les interpretacions musicals de Guim Garcia al saxo, Lucas Delgado al piano i Publio Delgado a la guitarra, que van posar la banda sonora a una nit plena d’emocions.
El proper 26 de setembre, Festa Estellés
La propera activitat d’Òmnium Anoia serà la Festa Estellés, que se celebrarà el divendres 26 de setembre a dos quarts de nou del vespre al local del Barri de Xauxa. Constarà d’un sopar popular amenitzat, primer, pel cantautor Quim Sanç, durant l’actuació del qual es podran sentir lletres del poeta valencià Vicent Andrés Estellés. Un cop acabat el sopar serà el torn de l’actuació de Pasqual i els Desnatats, amb la intenció que l’acte esdevingui una festa de catalanitat. Els tiquets es poden adquirir a tiquetsigualada.cat i tenen un preu de 13€ (11 € per als socis d’Òmnium i de Xauxa). Òmnium Anoia agraeix la junta de l’associació del Barri de Xauxa la seva generositat i complicitat.