Astènia primaveral: per què ens sentim cansats quan arriba la primavera?

Amb l’arribada de la primavera, moltes persones noten un cansament que no té una explicació clara. Us sona aquella sensació de fatiga, decaïment i mandra que sembla que ens envaeix sense motiu? No sou els únics! Aquest fenomen es coneix com a astènia primaveral i és més habitual del que sembla. Però, per què passa i com podem combatre-la?

Els canvis de la primavera i el nostre cos

Quan la primavera arriba, el nostre cos ha d’adaptar-se a nous horaris de llum, temperatures més càlides i, en molts casos, al·lèrgies estacionals. Tot plegat pot afectar el nostre equilibri intern. La melatonina, l’hormona que regula el son, es veu alterada per l’augment de les hores de llum, i això pot fer que dormim pitjor i ens sentim més cansats durant el dia.

A més, les temperatures oscil·len molt: al matí podem tenir fred i a la tarda calor. Aquestes variacions obliguen el cos a fer un esforç extra per adaptar-se, i això pot passar factura en forma de fatiga.

Com es manifesta l’astènia primaveral?

Si us identifiqueu amb aquests símptomes, pot ser que el vostre cos estigui experimentant aquest procés:

Us sentiu més cansats del normal.

Us costa concentrar-vos en les tasques diàries.

Noteu alteracions en el son (us costa dormir o us desperteu cansats).

Teniu canvis d’humor sense motiu aparent.

Us falta motivació o energia per fer les activitats que abans us agradaven.

El més important és saber que no esteu sols: molts passen per aquesta etapa i, afortunadament, hi ha maneres de combatre-la!

Consells per recuperar l’energia i gaudir de la primavera

No patiu! No es tracta d’una malaltia, sinó d’una reacció normal del cos. Per sentir-vos millor, podeu posar en pràctica aquests consells senzills però efectius:

Mengeu bé i variat: Incorporeu aliments rics en vitamines i minerals, especialment fruites, verdures, fruits secs i cereals integrals. L’alimentació és clau per tenir energia!

Hidrateu-vos bé: Beure aigua (o infusions) durant el dia us ajudarà a mantenir-vos actius i evitar el cansament.

Moveu-vos una mica cada dia: No cal córrer una marató! Sortir a caminar, fer estiraments o una passejada en bicicleta us donarà vitalitat i millorarà l'estat d'ànim.

Dormiu bé i seguiu una rutina: Intenteu anar a dormir i despertar-vos sempre a la mateixa hora. Un bon descans és fonamental!

Relaxeu-vos i gaudiu del moment: La meditació, la respiració profunda o simplement dedicar temps a allò que us agrada pot ajudar a reduir l'estrès i el cansament.

Així que ja ho sabeu: si aquests dies noteu que el vostre cos no va al mateix ritme que vosaltres, doneu-li temps per adaptar-se! La primavera és una època preciosa per gaudir-la amb energia. Amb uns petits canvis, podreu dir adeu a la fatiga i aprofitar-la al màxim!