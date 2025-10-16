Un article de
Redacció

16 d'octubre de 2025

Un assortiment de drogues, l’economia a l’Anoia i la no-calefacció del Mercader, al repàs

Com cada dijous, us portem un repàs de les notícies més llegides a l’Anoia.

Un cotxe queda atrapat sota el remolc d’un tractor al nucli urbà de Montbui

L’aturen per una infracció de trànsit a Igualada i li troben un assortiment de drogues al cotxe

Castellolí repeteix com a segon municipi de Catalunya amb el millor nivell socioeconòmic

Més d’1,3 milions d’euros a l’Anoia en el projecte de finançament de la Diputació de Barcelona

Educació diu ara que les obres de la calefacció de l’institut Joan Mercader d’Igualada han de començar el mes que ve

Una distància de més de deu mil euros entre els municipis amb més i menys renda de l’Anoia

Aquestes han estat les notícies més llegides al portal www.veuanoia.cat la setmana del 9 al 16 d’octubre de 2025.

