Ascensos, descensos i play-offs del futbol anoienc

Aquest cap de setmana s’han acabat les lligues de la majoria de categories dins del futbol català amateur. Per la seva banda, la lliga de Tercera RFEF femenina va finalitzar fa unes setmanes amb el CF Igualada femení finalitzant la competició a la zona mitja de la taula. La Lliga Elit, en la qual milita el San Mauro i que va haver de recuperar la jornada suspesa fa dues setmanes, és l’única en què la lliga regular encara no està tancada.

Després de confirmar-se els ascensos directes, ara també és el moment de la disputa dels play-offs d’ascens en les diferents categories. Com queda la situació per als equips de futbol de l’Anoia?

Lliga Elit: el San Mauro no pot fallar en l’última jornada

El San Mauro, després de la derrota a casa contra el Sant Just per 0-2, es troba onzè a la classificació, amb 38 punts. Els mauristes es troben 1 punt per sobre del descens, amb el Valls i el Figueres amb 37 punts. Aquests dos equips perseguidors s’enfrontaran entre ells en la darrera jornada del campionat, un fet que podria beneficiar als montbuiencs en funció del resultat.

Ara bé, el millor antídot contra possibles ensurts passa per guanyar al camp del líder, la Unió Esportiva Vic. No serà una tasca fàcil, tot i que els osonencs ja tenen l’ascens directe assegurat.

Classificació Lliga Elit a J29. Federació Catalana de Futbol

Primera Catalana: el CF Igualada es queda sense play-off, mentre que l’entrenador vilanoví Romans Carrillo buscarà un lloc a Lliga Elit per al seu equip

El Club Futbol Igualada masculí no va poder accedir al play-off d’ascens després de caure derrotat davant del Natació Terrassa per 0-3. Els igualadins s’han classificat en quarta posició final després de dos empats i una derrota en les últimes jornades del campionat. Els d’Edu Berrocal, però, han ofert una imatge molt diferent a la de la temporada passada, lluitant fins la darrera jornada per mantenir vives les seves aspiracions d’ascens. Els de la capital de l’Anoia acaben la temporada en quarta posició de la classificació.

Precisament el club que ha aconseguit el passaport per als play-offs, el Pirinaica de Manresa, està entrenat per un anoienc. Es tracta del tècnic vilanoví Romans Carrillo, que fins la temporada passada entrenava al CF Vilanova del Camí. Carrillo buscarà l’ascens a Lliga Elit en la darrera fase d’aquesta lliga.

Classificació final Primera Catalana. Federació Catalana de Futbol

Segona Catalana: els tres anoiencs repetiran i acolliran al Capellades

La temporada de Segona Catalana ha acabat amb els tres equips anoiencs mantenint la categoria. A més, la temporada que ve se’ls sumarà el Capellades després d’ascendir directament com a campió del Grup 13 de Tercera Catalana.

El FC Fátima ha estat el millor classificat, amb una setena posició que l’ha mantingut fins al final intentant entrar als play-offs d’ascens a Primera Catalana, tot i que els darrers resultats l’han acabat deixant fora en l’any en què debutava a la categoria per primera vegada a la seva història.

El CF Vilanova ha acabat amb victòria una temporada en què alguns mals resultats en el tram decisiu l’han penalitzat per mantenir-se a la zona mitja-alta, tot i que tampoc ha patit en excés per assegurar la permanència. La darrera victòria ha servit d’homenatge per al seu tècnic, Fede Rosendo, que no continuarà dirigint l’equip la temporada que ve.

L’AE Piera, finalment, ha quedat en una onzena posició que ja fa una jornada els va permetre obtenir la salvació matemàtica, després d’un any que ha estat complicat en alguns moments per als de l’Anoia Sud. L’equip, però, ha sabut fer valer les seves opcions i s’ha acabat mantenint gràcies a un bon tram final de temporada.

Classificació final Segona Catalana. Federació Catalana de Futbol

Tercera Catalana: el Capellades, campió i directe a Segona

El CF Capellades ha tancat la temporada amb una derrota intrascendent contra el Ribes en un partit que va servir per celebrar a casa el campionat de lliga i l’ascens directe a Segona Catalana aconseguits en la jornada anterior. Els capelladins tornaran de l’estiu amb l’atenció posada en el seu nou repte: jugar en una categoria nova en què, probablement, acompanyaran a tres anoiencs més en el mateix grup, si no hi ha sorpreses a nivell organitzatiu pel que fa a les combinacions de clubs dins dels grups.

Si el CF Capellades és la cara amable de la competició, al FC Masquefa li ha tocat la cara més complicada. Els masquefins no han pogut salvar la categoria, tot i que en l’últim partit de la temporada, jugat a casa, van poder dedicar-li un triomf a l’afició contra l’AE Moja. El Masquefa tornarà a començar el seu camí a Quarta Catalana la temporada que ve, amb la mirada posada en recuperar novament la categoria perduda.

Quarta Catalana: Calaf i Hostalets, nous equips de Tercera, esperen a veure els play-offs dels altres anoiencs

Amb el Calaf campió de lliga i assolint l’ascens directe des de fa unes setmanes al Grup 24, faltava per veure quin equip anoienc del Grup 25 aconseguiria l’altra plaça d’ascens directe. Va ser el CF Hostalets de Pierola qui la va aconseguir després de derrotar al Tous per 0-2. És la segona vegada de la seva història en què els hostaletencs es proclament campions de lliga, assolint el passaport per a Tercera Catalana.

Ara és el moment de veure com avancen els play-off d’ascens del Grup 24 i 25 de Quarta Catalana. En el Grup 28, el Santa Coloma de Queralt ja es troba a la final per ascendir a Tercera a Catalana, que jugarà contra l’Artesa de Lleida. Els clubs anoiencs que han assolit la classificació per disputar-los són:

CE Carme

FC Fátima B

SE Ateneu Igualadí-Penya Blaugrana

UD San Mauro

Igualada City (Grup 24)

Primera Catalana Femenina: l’Òdena assoleix la permanència

El primer equip femení del CE Òdena, després d’una temporada molt exigent, ha aconseguit salvar la categoria. Les odenenques tornaran a disputar la propera temporada a la Primera Divisió Catalana de futbol després d’acabar en catorzena posició.