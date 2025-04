Arxivada la causa contra els responsables d’Events pel “Cas Volhov”

L’Audiència de Barcelona va arxivar el passat 16 de desembre de 2024 la investigació iniciada el 2020 pel jutge Joaquin Aguirre pel Cas Volhov contra Toni Fusté i Roc Aguilera, per no haver quedat justificada la perpetració del delicte que va derivar la formació de la causa; la fi d’una instrucció que també havia estat sol·licitada per la Fiscalia per no trobar-hi fonament de dret.

Aquesta macrocausa judicial es va donar a conèixer el 28 d’octubre del 2020 quan diverses unitats de la Guàrdia Civil van procedir a escorcolls i detencions al·legant una presumpta trama de malversació de fons públics i de contactes internacionals amb Rússia en suport al Procés sobiranista.

Aquella matinada, Toni Fusté i Roc Aguilera van ser detinguts als seus domicilis particulars, davant els seus fills menors d’edat i les respectives esposes, i posats a disposició judicial del magistrat del jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona perquè els prengués declaració. 48 hores més tard, van ser posats en llibertat amb càrrecs.

En un comunicat, Toni Fusté i Roc Aguilera expressen “l’alegria i l’alleujament per l’arxivament que tanca un calvari judicial de més de quatre anys amb acusacions molt greus i infundades” i volen agrair a “tot l’equip de professionals d’Events, l’equip jurídic que ha estat a càrrec de la seva defensa i tots els clients que han fet confiança a l’empresa per seguir treballant amb la professionalitat i l’excel·lència que ha fet de la casa un referent dins el sector, sense dubtar de la seva honorabilitat”.

“L’arxivament de la causa és el final d’una experiència dolorosa i difícil tant per a nosaltres com per a l’empresa però en sortim més forts i determinats que mai. Events és una història d’èxit basada en una relació de confiança i superació, i d’una amistat sòlida que ha resistit el pitjor dels embats. Seguim i seguirem al peu del canó”, han volgut manifestar Toni Fusté i Roc Aguilera.