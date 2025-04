L’artista anoienc Dr. Kimsy llença el seu nou single “Aorta”

Després d’estrenar el seu primer disc Cercles, l’artista Dr. Kimsy, que viu a cavall entre Copons i Igualada, va llençar divendres 18 d’abril Aorta, una cançó al pur estil Rhythm and blues a on aprofita per agrair la fidelitat de tota la gent que l’ha anat escoltant i ha estat pacient, i fa una oda a tot el que ha de venir.

El músic explica que la base d’instrumental i beat és de producció pròpia amb l’ajuda del Døls, un nom que ja ressonava a Cercles. “Aorta parla de com estic ara, després d’haver penjat Cercles i d’haver estat uns mesos parat; ara per fi torno a treure música”. Dr. Kimsy escalfa motors per una temporada estiuenca a on “sortirà molta música” i explica que estan treballant en un directe ben ferm de cara als concerts en directe que té programats. L’anoienc indica que està treballant en el projecte musical, orgullós de què ha aconseguit fins ara i amb molta ambició i projecció pel que vindrà.