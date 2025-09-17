Arriba una nova edició del Pieradegusta, el gran festival gastronòmic de l’Anoia Sud

Piera celebra aquest cap de setmana 20 i 21 de setembre una nova edició del Pieradegusta, una jornada gastronòmica amb productes de quilòmetre zero, tallers infantils, familiars, concerts i degustacions.
La plaça del Peix i voltants, acolliran dissabte a 3/4 de 12 del migdia amb l’acte inaugural a la sala de plens de l’Ajuntament, presidit per Joan Gòdia, director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia de la Generalitat de Catalunya, acompanyat de l’alcaldessa i els regidors de Piera. A continuació, obriran els estands del Pieradegusta i s’iniciarà una programació plena de propostes: showcookings amb convidats com l’actriu Babeth Ripoll, contacontes amb titelles, tallers per als més petits, degustacions i sessions musicals amb concerts i discjòqueis.
Una de les novetats d’enguany serà un concert a la llum de les espelmes al Teatre Foment, que tindrà lloc dissabte a les 21 h i servirà com a tret de sortida del nou festival “Pedres sonores”, una iniciativa que portarà concerts singulars a diferents espais patrimonials del municipi.
La festa continuarà diumenge 21 de setembre amb un variat programa que inclourà l’esmorzar de forquilla, jocs infantils i pintacares, un maridatge de música i cava i el tradicional vermut-concert itinerant, que posarà el punt i final a un cap de setmana ple de cultura, música i gastronomia.