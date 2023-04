Arriba la VolCAT amb 600 ciclistes i un cartell ple d’estrelles internacionals

Des d’avui dijous 6 d’abril i fins al diumenge 9, els millors ciclistes de la disciplina es reuniran a la VolCAT per gaudir de la terra de la BTT. Aquest 2023, la cita segueix sent categoria UCI S1, augmentant la llista d’aspirants al triomf.

Si fa uns dies es confirmava la presència de grans noms com el campió de la passada VolCAT, Hans Becking, estarà present amb els seus companys del BUFF-Megamo Team, Txell Figueras, Peeter Pruus i la subcampiona d’Europa, Janina Wüst. L’actual número 2 del món es veurà les cares amb la número 1 mundial, l’alemanya Stefanie Dohrn.

Però la llista de favorits és molt més amplia. El doble campió d’Europa i campió del Món 2016, Tiago Ferreira, quatre vegades campió de la VolCAT, acompanyat dels integrants del DMT Racing Team Tomas Visnovsky, Andreas Miltiadis i Filipe Francisco.

El Cannondale Vas Arabay arriba amb un gran estat de forma amb Roberto Bou, Fina Casadey, Greete Steinburg i Mónica Calderón.

Un altre dels equips destacats és el Soudal Lee Cougan, que arriba a la cita amb tot l’equip, entre els que destaquen el campió del món 2020, Leonardo Paéz, i el doble campió d’Europa Alexey Medvedev. Víctor Fernández, Daniele Mensi, Stefano Valdrighi i Massimo Rosa, completen el conjunt italià.

El Texpa Simplon arriba amb Hansueli Stauffer, Michael Wohlgemuth, Philip Handl, Marek Sülzle i Marlies Feichtenhofer.

Un altre dels equips potents és el Taddei Factory Team Specialized, amb Riccardo Chiarini, Francesco Failli, Diego Rosa, Domenico Valerio i Silvia Scipioni.

Per tancar la llista d’equips complets, cal fer menció al Ceska Sporitelna Accolade amb els vigents campions VolCAT Costa Brava, Marek Rauchfuss i Karla Stepanova, juntament amb els seus companys Jaromir Skala i Marek Bartunek.

Al RR Bikers amb els dos ciclistes locals, Roger Ferrer i Xavier Pijuan i el campió bolivià, Ever Alejandro Gómez. Sense descuidar-nos de ciclistes com el català Xavier Ariza (Corratec-Vic Sports), el francès Simon Laurent (Team Calvisson VTT), l’italià Nicolas Samparisi (KTM Alchemist BrentaBrakes), la campiona de Polònia, Basia Borowiecka o l’alemanya Bettina Janas.

Mai s’havia vist una VolCAT tan oberta a les portes del seu inici. Qui aconseguirà vèncer?

UN REPTE PER ALS CICLISTES AMATEURS

La VolCAT és una prova per a tots els nivells, amb diferents categories i enguany compta amb un 40% de participació estrangera. S’hi pot competir a nivell PRO, sumant punts UCI de la categoria UCI S1 XCS. I alhora, també s’hi competir a la modalidad OPEN, ja sigui en modalitat individual o per parelles, en una, dues o quatre etapes, podent ser una combinació de dues persones del mateix gènere o mixt.

El ventall més ampli de ciclistes s’uneixen, gràcies a l’essència VolCAT, que recorrerà nous racons i paratges per descobrir al cor de Catalunya.

VolCAT Kids

El dissabte 8 d’abril, a les 16h, la VolCAT Kids tornarà al programa de la VolCAT. Una cursa per un circuit tancat al Parc Central serà l’escenari de la prova on els més petits es divertiran amb la bicicleta. Inscripcions obertes a www.volcatbtt.com. El diumenge dia 9, a les 12:30h, torna l’espectacular Eliminator.

El públic hi podrà assistir per gaudir d’una cursa eliminatòria amb els i les millors ciclistes de la VolCAT. Una prova de velocitat i explosivitat per tancar la 18ª edició de la clàssica prova per etapes.