Arriba la tercera edició la Incubadora del Tecnoespai per nous projectes empresarials amb premis com a novetat

L’Ajuntament d’Igualada, a través del Departament de Dinamització Econòmica, ha posat en marxa la tercera edició de la Incubadora del Tecnoespai, un servei d’acompanyament complet dinamitzat per un equip de professionals amb llarga experiència en incubadores, per tal d’acompanyar a empreses en la seva creació i llançament amb èxit.

La Incubadora del Tecnoespai és un projecte d’incubació on-line i off-line per a 9 projectes d’emprenedoria de qualsevol sector i que tinguin un potencial innovador. La Incubadora dona suport a iniciatives emprenedores treballant la viabilitat dels projectes impulsant la innovació, la implantació al territori, la utilització de les noves tecnologies fent aportació al benestar social i a la incorporació de la dona a la emprenedoria.

En definitiva, és un servei de mentoring basat en la transferència de coneixement i experiència per guiar als emprenedors, accelerant així el procés de desenvolupament del projecte i ajudant a conduir el negoci de manera òptima.

Les empreses i/o emprenedors interessats a presentar la seva sol·licitud per a participar podran fer la seva inscripció a https://www.ignovaigualada.com/formulari-inscripci-incubadora

Premis Incubadora Emprenedors

Com a novetat, aquesta tercera edició, s’han creat els “Premis Incubadora Emprenedors” que consisteixen en un període d’assessorament 6 mesos dels projectes per part de membres de l’equip de mentoring especialitzat així com disposar de 8 hores de coworking de 12 mesos a l’Ajuntament de Igualada.

Els Premis s’adrecen a emprenedors/es que encara no s’hagin constituït o s’hagin constituït a partir de gener de 2022 en endavant. I, de forma específica, a aquells projectes emprenedors en fase inicial que ja tinguin un MVP (Minimum Viable Product) en el qual sigui necessari testejar i/o incorporar diferents elements clau del mateix que ajudin a la seva acceleració.

És requisit indispensable que l’emprenedor/a sigui resident a l’Anoia i que el projecte es desenvolupi i repercuteixi també a la comarca. A més, es valorarà per a la selecció dels projectes participants, la seva conscienciació envers la economia circular i els 17 objectius de la Agenda 2030 de Desenvolupament sostenible, així com el compromís de complir amb el programa de mentoring i formació amb un mínim del 80%.

Els participants han d’omplir el formulari de participació i seguir els passos detallats acompanyant la documentació sol·licitada. La data límit per participar es fins el 24 de novembre de 2023 a les 23.59 h i es pot fer a través de la web https://www.ignovaigualada.com/incubadora

El regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè, ha manifestat que “La Incubadora del Tecnoespai és una oportunitat única perquè la teva idea tingui futur. T’ajudem a enfocar-te cap a l’èxit.” I ha afegit que “a vegades una bona idea de negoci pot ser un fracàs per la seva execució, per aquest motiu s’ha creat aquest projecte”.

Aquestes iniciatives estan liderades per l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona i compten amb la col·laboració TICAnoia, la UdL i SecotBcn.