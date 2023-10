Arriba la final de la 3a edició del Concurs de Microtextos del Casino de Calaf

Aquest cap de setmana, el Casino de Calaf té preparat espectacles per partida doble.

El divendres 6 d’octubre a les 19.30 h serà el torn de ‘Laika’ de Xirriquiteula teatre.

L’obra narra la història de la Laika, una gosseta que sobreviu pels carrers de Moscou

l’any 1957. És un espectacle per a tots els públics, recomanat a partir dels 4 anys, que

ens parla de les meravelles del cel però, també, de les injustícies de la Terra.

El dissabte 7 d’octubre a les 19.30 h arribarà la final del 3r Concurs de Microtextos

teatrals inèdits amb 5 obres finalistes: ‘Tabú’ direcció: Silvia Vila, text: Marta Roig,

‘L’escopinyada’ direcció: Carme Sala, text: Rafael Nieto, ‘Cul de sac’ direcció i text de

Josep Maria Diéguez , ‘Choking’ direcció i text de Silvia Vila i ‘El penjat del pont de

l’hostal bou’ direcció: Gemma Ripoll text: Ascen Carrasco. El punt de trobada serà El

Casino de Calaf.

A més a més, l’entitat calafina està preparant la 4a edició dels Microtextos i el termini

d’inscripcions s’ha ampliat fins al 31 d’octubre.

Pel que fa a la nova programació 2023-2024, s’ha preparat una gran varietat

d’abonaments per apropar la cultura a tots i a totes: abonaments per tota la temporada

(250 € públic en general i 200 € socis), per l’últim trimestre del 2023 (160 € públic en

general i 120 € socis) o pel primer quadrimestre del 2024 (130 € públic en general i

100 € socis). En aquests abonaments només s’exclouen els espais d’Intercanvis

Escenamateur, Microteatre i Produccions pròpies.

Alguns dels plats forts de la temporada, són estrelles de gran renom com Bruno Oro,

Roger Pera i també, per la música, Mishima.

Per assegurar-vos la localitat als espectacles cal comprar les entrades de manera

anticipada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77 o al

620 134 018 (Josep). També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en

quedin de disponibles. Per a ‘Laika’, el preu de les entrades per al públic general és de

9 € i per als socis és de 6 € (invitacions vàlides). Per la final dels Microtextos, el preu

de les entrades per al públic general és de 15 € i per als socis és de 12 €