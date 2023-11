Arriba la Festa Major d’Hivern més reivindicativa

Publicitat

Aquest cap de setmana, l’associació La Coll@nada organitza la Festa Major d’Hivern alternativa, transformant així Igualada amb Sant Faust, un cap de setmana que ressonarà amb esperit festiu i reivindicatiu pels carrers i places. Els dies 17 i 18 de novembre l’entitat ha preparat una sèrie d’activitats amb ànim de donar vida a la ciutat.

Programa:

Divendres 17/11:

22:30 – La Rambla serà l’epicentre del Torneig de Parells i Senars, una competició emocionant que promet deixar el públic aclaparat fins al final.

23:30 – El Casal Popular El Foment es converteix en l’escenari del Karaoke convidant a tots a cantar i ballar.

Dissabte 18/11:

11:00 – Al Casal Popular El Foment, la xerrada “Com fer front a l’extrema dreta” serà conduïda per Endavant Anoia i Arran.

12:30 – Vermut amb Jèssica Pulla, una icona del drag català, donarà una dosi d’alegria al matí.

16:00 – A la Plaça de l’Ajuntament, s’hi celebrarà la FURA del Faustet, una activitat per als més petits.

19:30 – L’Estació Vella serà l’escenari de LaBEERint, una experiència única de resoldre laberints amb cervesa o opció sense alcohol, organitzat per l’Escola Esportiva Igualada. 21:30 – SOPAR POPULAR a l’Estació Vella, un moment per a compartir moments càlids amb opcions veganes i per a alèrgies.

22:30 – La Gincama “MANUAL PER A SER UNA MILITANT” prendrà els carrers amb faustina, crítica i humor, organitzada per L’agit.

23:00 – Al Casal Popular El Foment, l’ENXIXADA amb PD Pou oferirà temes musicals inoblidables, seguit de TRAPELLERIES amb PD Rico

03:00 – La festa seguirà al Rec On Fire per a una nit sense final.

Per a més informació podeu seguir a l’entitat organitzadora a les seves xarxes socials @collanada

