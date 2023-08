Arriba la Festa Major de Sant Martí Sesgueioles, fins dilluns

Del 18 al 21 d’agost, Sant Martí Sesgueioles celebrarà la festa més esperada de l’any. Un any més, el programa inclou activitats adreçades a totes les edats.

La festa començarà divendres, amb el tradicional concurs de dibuix “L’estiu a Sant Martí”, acompanyat d’un berenar per a totes les persones assistents, a la zona de la piscina municipal.

A les 7 de la tarda, el carrer de Baix disputarà el torneig d’escacs, per a totes les persones aficionades a aquest esport de taula. Seguidament, a les vuit es farà el tradicional repic de campanes, i a dos quarts de deu l’AFA “La Morera” organitzarà el sopar popular, i a les 11 del vespre hi haurà l’esperat bingo. La nit de divendres seguirà amb música i festa, amb Dj Rutxo i Dj Stalky.

Dissabte 19 a les 11 del matí serà el torn de la Baixada d’andròmines, a les 11 del matí, des del campanar fins el bar del Pati. A l’acabar hi haurà vermut per a tots els participants al bar Racó.

La tarda de dissabte començarà a dos quarts de set de la tarda, amb la ballada de gegants de Sant Martí Sesgueioles. Enguany els acompanyarà les colles geganteres de Castellfollit de Riubregós i Calaf. Arribats a la plaça de l’Ajuntament, Enric Casellas serà el responsable del pregó d’enguany, acompanyat de l’hereu i la pubilla del municipi. En acabar, hi haurà berenar per a tothom.

A les 10 del vespre se celebrarà una nova edició de la divertida Escala en Hi-FI. Acte seguit, a dos quarts d’una de la matinada, tindrà lloc el concert de Lasta Sanco que, tal com es defineixen, són una proposta musical nova formada per 4 membres de Cervera, que té un estil molt particular i que balla pel mestissatge i l’electrònica. Finalment Dj Diana tancarà la nit amb música i festa.

El diumenge arrencarà amb l’Open mixte de frontó, que durarà tot el dia. A les 11 del matí, tindrà lloc la missa solemne, oficiada per Mn Valentí Miserachs. Seguidament, a dos quarts d’una, hi haurà la tradicional ballada de sardanes, amb la cobla Vents de Riella.

A la tarda continuarà el ball, amb l’orquestra Madison a les 7. Seguidament a dos quarts de 9 hi haurà l’entrega de premis del concurs de dibuix, i arribada la nit, campionat de duro a dos quarts d’11 del vespre. Els joves tancaran la nit de diumenge, amb festa jove a càrrec de Dj Ceba.

Finalment dilluns a les 11 del matí els més petits podran jugar a jocs de cucanya, i finalment a les 7 de la tarda serà el torn de l’última actuació, amb havaneres amb el grup Mar Brava, i també s’oferirà rom cremat.

L’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles desitja una molt bona festa major, amb germanor i sense incidents.