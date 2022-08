Arriba la Festa Major de la Llacuna farcida d’actes

La Llacuna es prepara per a una Festa Major farcida de propostes per a tots els públics.

Fins al 9 d’agost la Llacuna celebrarà la Festa Major plena d’actes com abans de la pandèmia i amb moltes novetats per tal de fer-la molt atractiva a tots els veïns i veïnes i als visitants.

Divendres 5

– 19.00 Convit a la festa, a la plaça Major

Xerrada commemoració 20 anys del Ball de Diables de la Llacuna

– 0.00 Correfoc

A càrrec del Ball de Diables, el Drac i la Mulassa de la Llacuna

Recorregut: portal d’en Garreta, pl. Major, c/ Major, c/ Engranell, c/ d’en Badorch, portal de la Banya, c/ de la Muralla, c/ de la Creu, c/ Raval, plaça del vall, portal del Gabaig, c/ Major i pl. Major

– 1.30 a 3.30 Orquestra Maribel al Pati de les escoles

– 3.30 Aira Sans (Dj Set) al Pati de les escoles

Dissabte 6

– 10.00 Jocs de fusta a la plaça Major

– 13.00 a 16.30 3r Aplec a la plaça

“Concurs de paelles”. Vine a fer el teu arròs!

– 18.00 Repic general de campanes

– 18.00 Cercavila

A càrrec del Ball de Diables, el Drac, la Mulassa, el Ball de Bastons i els Gegants.

Recorregut: c/ de la Creu (Cal

Mangano), pujada Sta. Maria, c/ del Raval, pl. del Vall, pl. de la Font, c/ de la Font, c/ Major i pl. Major

– Tot seguit, Exhibició folklòrica a la plaça Major

A càrrec de totes les Entitats que formen el seguici.

Parlament de les autoritats i Pregó a càrrec de la Comissió de la Festa Major de la Llacuna

– Tot seguit, Ballada conjunta de lluïment de les entitats participants

– 0.30 a 1.45 La Séptima Trastada al Pati de les escoles

– 2.00 a 4.00 Dalton Band al Pati de les escoles

– 4.00 PD Spot al Pati de les escoles

Diumenge 7

– 12.00 Missa, a l’església.

– Tot seguit, Vermut i Ball Parlat, a la plaça Major

Versots satírics a càrrec del Ball de Diables de la Llacuna

– 19.00 Futbol (masculí)

CF Llacuna vs. AE La Munia

– 20.00 Concert amb Orquestra Vancouver a la Plaça Major

– 23.00 Concert a càrrec de la Coral la Cuitora a la Plaça Major

– 0.00 Ball de gala Orquestra Vancouver, a la Plaça Major

– 0.00 Embirra’t (Festa Jove)

Gimcana nocturna

Inici i final al pati de les escoles

Dilluns 8

– 10.00 Conta Contes a càrrec de Mònica Torra, a la Plaça Major

– 12.00 Missa solemne, a l’Església

– Tot seguit

Vermut i concert de sardanes a càrrec de la Cobla Terres de Marca a la Plaça Major

– 16.00 a 19.00 Inflables infantils i Festa de l’escuma al Pati de les escoles

– 19.00 Futbol (masculí)

CF Llacuna vs. CE Carme

– 22:30 Teatre “Impro Side Story”, a la plaça Major

Show d’improvisació musical sense guió ni partitura

– 0:30 PD Spoty a la Plaça de les Eres

Dimarts 9

– 17.30 Tradicional berenar popular musical a la Font Cuitora

– 20.00 Futbol (femení)

Camp de futbol

– 22.30 Havaneres i rom cremat amb L’Espingari a la Plaça Major