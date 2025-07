Arriba l’estiu i el festival DeLlegendes torna a Sant Martí de Tous

El Festival de Llegendes de Catalunya torna aquest estiu per celebrar la seva 16a edició, aquest cap de setmana, a Sant Martí de Tous. Un any més, carrers, places i espais patrimonials i naturals del poble es transformaran en escenaris plens d’espectacles inspirats en l’arrel i la tradició oral amb 47 propostes que combinen teatre, música, dansa, titelles, narració, gastronomia i molt més. D’aquestes, 9 són estrenes i 11 són propostes que s’han treballat fent residència a la Casa del Teatre Nu.

La participació de veïns i veïnes és un dels trets distintius del festival: prop de 100 persones voluntàries formen part de l’organització, la logística i fins i tot d’alguns espectacles com la cercavila, l’Apagada de Misteri i un nou espectacle d’aquest any creat a partir de la memòria de la gent gran del poble. El poble fa seu el deLlegendes, i el converteix en una experiència col·lectiva d’identitat, memòria i festa.

El deLlegendes ha crescut i evolucionat sempre amb la complicitat del poble, dels voluntaris i voluntàries, de totes les empreses que hi donen suport i treball, la col·laboració de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous. És una iniciativa que s’endinsa en els records, que treballa la memòria i que implica la comunitat.

“Tous és memòria”, una estrena que recupera el passat col·lectiu

Una de les principals novetats d’enguany és Tous és memòria, un espectacle-instal·lació dirigit per Omar Morán —que ha viatjat des de Xile per l’ocasió— i que dóna veu a la gent gran del poble. A través de testimonis reals recollits durant mesos, la peça reconstrueix el passat industrial de Tous, especialment la història de la indústria tèxtil que va marcar el segle XX. L’espectacle compta amb la participació del taller d’escriptura de La Casa del Teatre Nu i de moltes persones del poble. Una proposta que posa en valor la memòria col·lectiva i la identitat compartida.

Segons Víctor Borràs, codirector del festival, “Enguany fem un pas més en aquest camí de treballar la memòria i fer comunitat amb el projecte Tous és memòria, un recull de testimonis orals que hem començat a enregistrar perquè els records d’una època que comença a quedar llunyana no es perdin.

Tous és memòria entrevista la gent gran del poble, que ens explica com era la vida en temps de postguerra. Aquest any podrem veure els primers resultats centrats en la història del sector tèxtil presentats en una instal·lació-espectacle basada en el material recollit sobre aquest tema”.

Ampliació dels Racons de Llegendes amb dansa i titelles

Els emblemàtics Racons de Llegendes, que omplen els carrers amb narracions tradicionals en espais inesperats, creixen enguany i incorporen nous llenguatges com la dansa i els titelles, convertint aquests espais en autèntics laboratoris d’imaginació per a totes les edats.

Sortida a la natura amb espectacle

Una altra novetat d’enguany és la incorporació d’un concert a la natura. Els espectadors començaran l’experiència amb una passejada per l’entorn natural per acabar gaudint del concert del projecte vocal Aluca a l’entorn de la Fou. Es tracta d’una proposta de veus a cappella que connecta el públic amb els repertoris polifònics tradicionals i les formes vocals que els han acompanyat al llarg del temps. La voluntat és oferir aquest espectacle en plena natura, aprofitant l’acústica natural de la zona i fer de la proposta tota una experiència sensorial.

Ahir dijous al vespre es va inaugurar el festival d’enguany amb l’espectacle Turmarí, del duet L’Arannà, una proposta que experimenta amb la música tradicional d’Eivissa i Formentera, barrejant glosses, cants redoblats i instruments tradicionals amb sintetitzadors i estètiques contemporànies. Un viatge sonor que evoca les arrels illenques i ofereix una mirada fresca sobre el patrimoni musical dels Països Catalans.

Divendres a la nit: concert de Gregotechno, una festa transcendent

Una altra de les propostes destacades és el concert nocturn de Gregotechno, una fusió sorprenent entre el cant gregorià i la música electrònica, acompanyat de videoart inspirat en l’arquitectura romànica i els paisatges microscòpics. Amb milers d’oients arreu del món, el projecte arriba per primer cop a Tous per oferir una experiència multisensorial, mística i festiva.

La Coll@nada s’hi suma amb un tast de begudes dels Països Catalans

El divendres a la nit també hi haurà una activitat singular de la mà de l’entitat comarcal La Coll@nada, que s’incorpora per primer cop al festival amb una proposta molt original i que tindrà lloc just abans del concert Grecotechno. Es tracta d’un tast de begudes tradicionals de la terra com la ratafia, la cassalla o el cafè licor. Un recorregut gustatiu per la identitat col·lectiva i les arrels.

Mercat i gastronomia

El Mercat de la Bossa de Bou tornarà a ocupar el carrer Major dissabte i diumenge (de 10 a 20h) amb parades d’artesania i tallers. També hi haurà una àmplia oferta gastronòmica amb foodtrucks i, com a novetat, la participació activa de restauradors locals que oferiran menús i serveis durant tot el festival.

L’Apagada de Misteri, el moment més esperat

L’Apagada de Misteri, un dels moments més esperats dels quatre dies de festival és possible gràcies a la participació dels veïns i veïnes. Prop de 60 persones participen voluntàriament en la creació d’un espectacle de misteri, assajat setmanes abans.

Quan arriba la nit de dissabte, el nucli antic es queda a les fosques i només l’il·luminen espelmes. Milers d’espelmes que col·loquen els mateixos veïns pels carrerons, cantonades i portals. L’espectacle és un recorregut que el visitant fa a peu amb estacions, cada parada és una escena d’una història, de por i de llegenda. Un espectacle inèdit cada any. Enguany l’espectacle que es durà a terme és el que hi havia previst fer la passada edició i que va haver de suspendre’s per la pluja “i que creiem que el més lògic és aprofitar-lo perquè ja estava preparat i treballat, tot i que l’hem hagut d’assajar novament” explica Víctor Borràs.

L’Apagada de Misteri no està recomanat per persones amb mobilitat reduïda, és per adults i no s’accepten animals de companyia. Les entrades poden adquirir-se a la web.

Una programació que combina estrenes i memòria viva

La programació combina espectacles que ja giren pel territori amb estrenes i preestrenes fruit de coproduccions, col·laboracions i residències artístiques impulsades pel deLlegendes des de La Casa del Teatre Nu. La direcció del festival, a càrrec de la companyia Teatre Nu per sisè any consecutiu, aposta per donar suport a la creació contemporània i a les companyies emergents.

Totes les activitats de carrer són gratuïtes. Les propostes de sala tenen un preu popular de 3 euros —programades principalment a les hores de més calor— per controlar-ne l’aforament. L’Apagada de Misteri, un dels plats forts del festival, manté el preu de 12 euros i 5 euros l’espectacle inaugural. Les entrades es poden comprar a través del web oficial www.llegendes.cat.

L’organització, Teatre Nu

Teatre Nu amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous són els organitzadors del Festival de Llegendes de Catalunya.

Per programar el festival cada any es fa una convocatòria tant de companyies en residència com d’espectacles ja creats i “aquest any -explica en Víctor- hem trobat un gran augment de creacions; amb l’impuls de la cultura popular i d’arrel tradicional cada vegada hi ha més companyies que creen espectacles i a més espectacles familiars, que abans costaven més de trobar. Fins i tot hem hagut de deixar creacions fora”.

Els directors del Festival, la Maria Hervàs i el Víctor Borràs consideren que “el festival ha arribat a un punt de maduresa i està consolidat, i ara el nostre objectiu és créixer qualitativament com a festival i créixer en diversitat de propostes”. El pressupost del festival és de 120.000 euros i es freguen els 4000 espectadors.

Els espectacles a l’aire lliure es duran a terme majoritàriament a primeres hores del matí i a partir de les 6 de la tarda i durant les hores del migdia els espectacles, que majoritàriament són familiars, s’han programat als espais interiors (Casa del Teatre Nu, Ateneu de Tous i Casal). Tot l’entorn del Festival està cobert amb tendals que permetran protegir-se del sol.