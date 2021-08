Arriba el cap de setmana amb més activitats de la Festa Major de Capellades

Després que durant la darrere setmana s’hagin celebrat els primers actes de la Festa Major de Capellades, aquest cap de setmana arriba el gruix d’activitats.

Cal destacar la participació un any més de les entitats capelladines. Això permetrà, per exemple, concentrar les activitats infantils a la plaça de Sant Miquel, on gràcies a la proposta del Consell d’Infants, s’hi farà les actuacions. S’inaugurarà el dia 14 amb Ho Peta Street Band i s’hi podrà veure teatre, màgia i música.

Un altre espai on es concentrarà diverses actuacions, tant de concerts, com teatre, com el Matí de Cultura Popular el dia 15, és la Font Cuitora. En teatre hi haurà el Grup Teatral de Capellades presentant “4 en total. Píndoles d’una nit d’estiu” i en Peyu, amb “L’home orquestra”. I en música gaudirem amb el concert de rumba fusió de La Séptima Trastada, en Joan Colomo presentant “Disc Trist”, la Meritxell Neddermann o el grup de versions “Pelukas”.

La regidora de festes, Susana Moreno, avança com “ens trobem davant d’una festa major diferent, marcada per les restriccions actuals. Hem treballat incansablement per organitzar una programació que intenta englobar activitats per a totes les edats malgrat aquestes estiguin adaptades als requisits establerts des del PROCICAT que requereixen control d’aforament i repensar-les en el seu conjunt.

Les restriccions actuals, malauradament, han limitat l’organització de moltes activitats (els sopars populars, el cuinem la bassa, la nit de barraques, el correfoc, el cercavila, el cercatasques…), i ha fet caure l’activitat d’entitats autogestionades com la FMP”.

A la plaça de Catalunya s’hi viurà el dissabte 14 per la nit la Trobada de diables i bèsties de foc de la comarca, les sardanes del dia 15, el dilluns 16 el Concert jove amb 31 FAM, Flash Ice Cream i P.AW.N. Gang i el dimarts 17 les havaneres amb els Pescadors de l’Escala.

També cal destacar que enguany s’ha repartit el programa de la Festa Major de Capellades per totes les cases de la vila, de manera gratuïta, per tal que tothom estigui informat de tots els detalls. A més a més també es podrà conèixer tota la programació en aquest enllaç.