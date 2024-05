Arriba el 12è Estival de Jazz a Igualada

De l’1 al 9 de juny el jazz i la música improvisada en directe sonaran a diversos espais de la ciutat

Aquest 2024 l’Estival de Jazz celebra la seva 12a edició. Dotze anys portant la música en directe a diferents espais de la ciutat d’Igualada, omplint el mes de juny de jazz, músiques improvisades i creatives. Any rere any, l’Estival, es confirma com un dels actes culturals i musicals més importants i necessaris de la capital de l’Anoia.

La programació tindrà lloc al llarg del primer i segon cap de setmana de juny. Constarà d’activitats diverses en diferents espais, tal com marca l’essència d’aquest festival. Com cada any, una nova producció pròpia veurà la llum a través del “CartaBlanca!”. Aquesta vegada serà la bateria Estefania Chamorro.

També tindrem el concert de “Veus Lliures”, grup integrat únicament per veus femenines, conduïdes per la cantant Manresana Celesta Alias. Aquest concert serà al Cementiri Nou, i serà el concert emmarcat dins el col·lectiu dels Millors Festivals, una agrupació dels petits/ grans festivals de jazz de comarca a on participen Vilafranca, Vic, la Garriga, Banyoles i Porto Colom (Mallorca) juntament amb l’Estival d’Igualada.

Els objectius de l’Estival són el de consolidar la relació de la ciutat amb el jazz; aconseguir la paritat i donar veu a les dones en el món de la música i el jazz, acostar i difondre espectacles jazzístic a públic divers i en diferents àmbits; dur a la llum una nova producció musical d’estrena mundial, la1a Carta Blanca!; impulsar músics emergents; col·laborar i teixir sinergies amb altres entitats igualadines, com són Teatre de l’Aurora, La Bastida, Swing Anoia o la col·laboració amb l’escola Gaspar Camps, juntament amb el suport del Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada en el patrocini i la cessió d’espais.

El cartell d’enguany està dissenyat per Nil Morist i la maquetació i disseny gràfic del programa, està dut a terme pels alumnes de l’escola Gaspar Camps.

NIT DE SWING Dissabte 1 de Juny a les 21 h a l’Escorxador

Enric Peidro és un saxofonista únic en el panorama musical espanyol. Un estudiós dels grans saxos tenors de la “Era Swing” i el Jazz, amb un so que transmet emocions com a pocs. Amb la seva banda, el “Swingtet”, en la qual s’ha envoltat de músics d’altíssim nivell, fa una música plena d’energia que convida a ballar gairebé “sense voler” a qui ho escolta en directe.

Un any més, Swing Anoia I Estival de Jazz s’uneixen per donar a la ciutat una nit de swing. Balladors de tota Catalunya s’aplegaran a la pista de l’Escorxador per recrear les festes dels feliços anys vint. Diversió i bona música que donarà el tret de sortida de l’Estival 2024, organitzat per Swing Anoia.

CARTA BLANCA A… ESTEFANIA CHAMORRO. Dijous 6 de Juny a les 20,30 h al Teatre de l’Aurora

Després d’un viatge al Brasil que va significar un abans i un després, Estefania Chamorro reuneix una colla d’amics del conservatori del Liceu per formar el projecte Doideca: música original que barreja improvisació i ritmes brasilers.

Un any més l’Estival dona veu a una jove músic que ens presentarà el seu primer treball. Estefania Chamorro, nascuda a Girona, ens portarà el seu món que fluctua entre el jazz I la música brasilera, del qual n’és una absoluta apassionada i coneixedora ja que tot i la seva joventut, ja ha residit un any en aquest país.

Divendres 7 de Juny a les 20,30 h, al Teatre Municipal Ateneu LÍDIA FACERIAS I EDU PONS

Lidia Facerías i Edu Pons són dos músics creatius que uneixen els seus camins per tal de crear un món propi. Es coneixen durant la seva etapa formativa musical i de seguida inicien una recerca d’un so propi que els representi: una barreja de jazz folklòric, sons onírics i llibertat a través de la improvisació: un univers basat en l’amor per les melodies líriques i cantables.

Actualment estan presentant el seu segon treball Mapas de días y pájaros (Underpool, 2022) format per composicions que actuen com a petits paisatges i que, en conjunt, tracen l’esbós d’un camí quotidià tal i com es pot veure en la portada, obra de l’artista África Gómez.

Dissabte 8 de Juny a les 20,30 h, a l’espai La Bastida JAZZ MAGNETISM & ESCANDALOSO XPOSITO

Després de 14 anys de Kase.O Jazz Magnetism en el qual han ocorregut més de 150 concerts, gires internacionals en Mexico, l’Argentina, Xile, Colòmbia o l’Uruguai i un disc que s’ha convertit en una referència per al gènere (amb el qual ha crescut tota una generació de músics, mc’s i productors), Escandaloso Xposito (mc, saxo), Juan Pablo Balcázar (baix), Dani Comas (guitarra), Juan Berbin (percussió) i Dani Dominguez (Bateria) s’enrolen en una gira on, mantenint l’esperit que els va unir, portaran la seva mescla única de HipHop, jazz i altres músiques.

Diumenge 9 de Juny a les 19 h, al Cementiri nou VEUS LLIURES

És un col·lectiu de veus de dones que centra la seva mirada en la recerca de sonoritats a partir de la improvisació emeses amb la veu acústica, creant polifonies vocals infinites. La combinació de textures i sons conformen un so únic aprofitant la veu de cada component, petits grups i el so grupal. Cada actuació i encontre esdevé particular i única. La direcció artística i la conducció va a càrrec de la improvisadora i cantant Celeste Alías.

17 dones amb 17 veus que s’atreveixen a descobrir les possibilitats del seu instrument. Veus que no es jutgen. Que no tenen por. Que interaccionen i es comuniquen. Que s’estimen i estimen el so com a tal. Veus que no s’espanten, que “es tiren a la piscina”, que juguen i s’escolten i es connecten per canalitzar la història sonora que es desenvolupa en el present. “Sonar” en presència. Els assaigs i els concerts es basen sobretot en els llenguatges de la improvisació lliure i les improvisacions dirigides emprant la “conducció” (direcció sonora basada en codis que coneixen totes les membres del grup).

Les VEUS LLIURES són cantants professionals i dediquen la seva vida professional a l’art de la veu.

Podeu comprar les entrades al web www.estivaldejazz.cat on trobareu un pack per 22€ per poder assistir a tots els concerts. El preu unitari de cada concert és de 10€, excepte el de Veus lliures que és gratuït i el concert de swing de 18-25€ que organitza Swing Anoia.