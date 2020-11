El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya ha donat el tret de sortida aquest dimarts al vespre a la seva edició més virtual. Tot i que l’acte inaugural, on s’ha estrenat en exclusiva el documental “100×100 Tito” de Barça Studios, s’ha celebrat en format presencial, el festival es prepara per una setmana de projeccions, estrenes i presentacions que tindran lloc al Zoom Live, la plataforma d’streaming dins la web del festival, on fins el proper diumenge dia 29 de novembre, s’hi podran veure una cinquantena de produccions audiovisuals d’arreu del món.

La inauguració del festival Zoom ha tingut lloc al Cinema Ateneu d’Igualada on, seguint amb les mesures de prevenció per evitar el contagi de la Covid-19, s’ha projectat el documental sobre l’entrenador blaugrana Tito Vilanova en una sala amb l’aforament limitat. L’acte inaugural ha comptat amb la presència del director de Barça Studios, Paco Latorre, i les directores i realitzadores del documental, Cristina Collado i Marta Busquets. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, també ha estat present en un dels únics actes presencials del festival de continguts audiovisuals. En declaracions prèvies a la projecció, la codirectora del Zoom Festival, Anna Cervera, ha celebrat que, finalment, s’hagi pogut dur a terme aquesta inauguració en format presencial. Cervera ha apuntat que “comencen cinc dies d’emissió de continguts online, que animem a tothom a seguir des de les seves cases, on a més de les projeccions podran interaccionar amb els participants”. Per la seva banda, el codirector del Zoom, Jordi Comellas, ha volgut destaca que “tot i la pandèmia i el canvi de format, les inscripcions han estat un èxit i les productores i televisions s’hi ha apuntat”. Comellas ha afegit que “esperem que la resposta de la gent també sigui positiva”. Finalment, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha volgut remarcar que el canvi de format del Zoom és, també, una oportunitat per “innovar i afrontar nous reptes” i ha agraït a l’organització el fet de seguir-lo tirant endavant tot i la situació.

Amb l’estrena del documental “100×100 Tito” arrenca la 18a edició del Zoom Festival, una edició amb 45 produccions seleccionades a la Secció Oficial que opten als Premis Zoom. Com no podia ser d’altra manera, la pandèmia de la Covid-19 és el teló de fons de diverses creacions; la sèrie “La Treintena” (2020), el film neerlandès “Lockdown” (2020), el programa d’IB3 “Nou normals” (2020), el documental italià “Senza respiro” (2020) o el programa de TV3 “30 minuts: Dins del coronavirus” (2020), en són només alguns exemples. Hi participen, també, algunes de les produccions del país més aclamades pel públic com el programa del canal #0 de Movistar+ “Late Motiv” (2016), dirigit per Andreu Buenafuente; “NBA al día” (2019) del canal #Vamos; el programa d’actualitat “Planta Baixa” (2019), dirigit per Ricard Ustrell; el programa de cuina “Manduka” (2019) del canal Súper3; o realities i talents del moment, com “Entre ovejas” (2020) i “Maestros de la costura” (2020) que emeten RTVE. Aquestes produccions més conegudes del país conviuen amb programes, documentals, sèries i pel·lícules que arriben de països com Alemanya, Països Baixos, Espanya, Itàlia, Andorra, Turquia, Colòmbia, l’Argentina o Perú.

Fora dels continguts de la Secció Oficial, el Zoom Festival programa virtualment tres estrenes especials: “Los Espabilados” (2020), la nova sèrie d’Albert Espinosa que es podrà veure properament a Movistar+; “Riders” (2019), la nova aposta de playZ en ficció juvenil; i finalment, el Zoom Festival estrena a l’Estat el documental americà “Feels Good Man” (2020). Tres preestrenes al país que han estat aclamades per la crítica.

Al llarg de la setmana, a través de les xarxes socials i la web del festival , es podrà consultar la programació del Zoom Festival, amb projeccions en directe a l’espai Zoom Live, i també, amb un repositori de programes, series i pel·lícules que participen a la Secció Oficial que es podran veure de manera permanent durant els dies del festival.