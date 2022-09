Sant Martí de Tous celebra, a partir d’aquest dilluns 26 de setembre i fins al diumenge 2 d’octubre la Setmana GRAN de Tous. Cada any, coincidint amb la darrera setmana de setembre i amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, el dia 1 d’octubre, l’Ajuntament organitza un seguit d’activitats d’orientació diversa preferentment dirigides, tot i que no de forma exclusiva, al col·lectiu de la gent gran. Aquesta cita, ja s’ha consolidat com una de les més destacades del calendari de tardor del municipi.

El primer acte tindrà lloc aquest dilluns a les 6 de la tarda a la plaça de Fàtima, on es farà la inauguració oficial de la Setmana Gran, amb parlaments, berenar i l’actuació en directe del duet de l’Elisa Mas i el Camil Castellà. Durant l’acte inaugural també s’entregarà el ram a la persona més gran del poble. Dimarts es farà un taller de cuina a càrrec de Pep Hernández a les 6 de la tarda a Cal Frarés. Dimecres, la Larissa Ferrer i l’Oriol Vidal faran una demostració d’una teràpia canina a la plaça Manel Girona a les 5 de la tarda. El dijous, hi ha programada una caminada fins al jardí de les essències i una xerrada amb el Jordi Cañellas. La sortida serà a tres quarts de nou del matí des dels safaretjos de Tous. El divendres a les 5 de la tarda es farà una xerrada a Cal Frarés sobre “Estratègies d’autocura per a persones cuidadores”, a càrrec de Laia Terol, d’espai Àtria i membre de l’Associació de Psicòlegs i Psicòlogues de l’Anoia. Tot seguit, al mateix lloc es farà bingo i dòmino i a dos quarts de vuit del vespre s’ha programat una tirada de bitlles.

El cap de setmana els actes s’iniciaran al dissabte al migdia amb la inauguració de l’Ateneu de Tous renovat amb una jornada de portes obertes, parlaments i vermut popular. A la tarda, hi ha programada una tarda de pel·lícula al Cinema de Tous, en què es projectarà la pel·lícula nominada als Oscars, “Alcarràs” a dos quarts de sis de la tarda i després es projectarà la pel·lícula “Belfast”. El darrer dia de la Setmana Gran tindrà lloc la missa dedicada als avis i les àvies de Tous, a les 11 del matí a l’església i a les 12h hi haurà un concert d’Encambra’t per l’Anoia dins el cicle de concerts del Festival de música jove d’Igualada, amb el quartet de flautes Nigul, a l’espai Llegendes.

Per tancar la Setmana Gran de Tous, diumenge al migdia es farà una arrossada popular a l’Espai Llegendes, preparada per l’equip de govern de l’Ajuntament. El preu del dinar és de 14€ i 10€ amb el carnetGRANdetous i menors de 12 anys. El tiquet es pot comprar a Cal Frarés fins aquest dijous, 29 de setembre.

Programació

Dilluns, 26 de setembre:

18h a la plaça de Fàtima – Inauguració de la setmana gran de Tous amb parlaments, berenar i actuació en directe del duet de l’Elisa Mas i el Camil Castellà. També es farà l’entrega del ram a la persona més gran del poble.

Dimarts, 27 de setembre

18h a Cal Frarés – Taller de cuina amb Pep Hernández

Dimecres, 28 de setembre

17h a la plaça Manel Girona – Teràpia canina, a càrrec de Larissa Ferrer i Oriol Vidal

Dijous, 29 de setembre

8:45h als safaretjos – Caminada fins al jardí de les essències i xerrada a càrrec de Jordi Canyelles

Divendres, 30 de setembre

17h a Cal Frarés – Xerrada sobre “Com gestionar les meves emocions? L’autocura Estratègies d’autocura per a persones cuidadores”, a càrrec de Laia Terol

Tot seguit, bingo i dòmino

19:30h als jardins de Cal Frarés – Bitlles de Tous

Dissabte, 1 de setembre

13h a l’Ateneu de Tous – Inauguració de l’Ateneu renovat, portes obertes, parlaments i vermut popular

17:30h al Cinema de Tous – Projecció de la pel·lícula “Alcarràs”, nominada als Òscars

19:30h al Cinema de Tous – Projecció de la pel·lícula “Belfast”

Diumenge, 2 d’octubre

11:00h a la Parròquia de Tous – Missa especialment dedicada a la gent gran

12:00h a l’Espai Llegendes – Concert a càrrec d’Encambra’t per l’Anoia dins el cicle de concerts del Festival de música jove d’Igualada, amb el quartet de flautes Nigul

14:00h a l’Espai Llegendes – Arrossada popular, preparada per l’equip de govern de l’Ajuntament de Tous. Preu: 14 € (10€ amb el carnetGRANtous). Es poden comprar els tiquets a Cal Frarés fins el dijous 29 de setembre