Arrenca la Mostra Itinerant de Cinema Etnobotànic d’Eixarcolant

Del 14 de setembre al 6 d’octubre es projectaran més de 30 passis de diverses produccions arreu del territori, complint així l’objectiu de dur la JGPO més enllà de la ciutat d’Igualada

El proper dijous 14 de setembre, arrenca la 1a edició de la Mostra Itinerant de Cinema Etnobotànic, impulsada pels diferents nodes territorials del Col·lectiu Eixarcolant. El cicle forma part de la programació d’enguany de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades.

Amb aquest s’aconsegueix, d’una banda, descentralitzar l’activitat de la Jornada més enllà de la ciutat d’Igualada, i de l’altre, ampliar també el calendari d’activitats d’aquesta.

En el marc de la Mostra de Cinema internacional Etnogràfic

Aquesta acció s’emmarca a més dins la ‘Mostra de Cinema Internacional Etnogràfic’, organitzat per l’OPEI (L’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial), i que acull produccions audiovisuals relacionades amb la recerca i el patrimoni etnològic.

Més de 30 passis

En total es preveuen més de 30 passis de diferents produccions relacionades amb el món etnobotànic que es projectaran a diversos centres cívics i locals adaptats de diferents localitats del territori.

La iniciativa ha estat impulsada pels nodes territorials del Col·lectiu Eixarcolant, petites seus repartides no només per Catalunya, sinó també per les Illes Balears i la Comunitat Valenciana. Per tant també podrem gaudir d’alguns passis en indrets com X a Mallorca, o X, a Diània.

Moltes d’aquestes projeccions finalitzaran amb un breu col·loqui i/o tastet de productes de la mà de diverses associacions de cada regió que col·laboren en l’organització del passis.

Podeu ampliar la informació al web d’Eixarcolant.

Aquesta primera edició de la Mostra de Cinema Etnobotànic, pretén convertir-se en una activitat habitual dins la programació de la Jornada, per tal de donar cabuda a noves veus, així com de dur l’experiència de la Jornada a altres municipis.

Podeu consultar el programa sencer de la Jornada, així com realitzar la inscripció a les diferents activitats que tindran lloc el proper 7 d’octubre a igualada, a través d’aquest enllaç.