Arrenca la desena del FineArt, que s’allargarà fins el 20 de març

El divendres passat es va inaugurar la 10a edició de FineArt Igualada al Museu de la Pell d’Igualada. Una edició especial, que reafirma y consolida la posició del festival com a referent en el món de la imatge amb exposicions de primer nivell; en un any on, a més, Igualada és Capital de la Cultura Catalana.

FineArt Igualada és un esdeveniment de fotografia que reuneix les obres de fotògrafs d’arreu del món, entre ells de Bolívia, Lituània, Itàlia, Cuba, Sibèria o Bèlgica, també d’Aragó, Madrid, Andalusia, Tenerife i de Catalunya. Aquesta edició compta amb 47 exposicions, repartides en 20 espais expositius de la ciutat, per fer d’Igualada la capital de la fotografia fins el 20 de març.

En el seu discurs, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, va voler donar les gràcies a tota l’organització del festival per la feina que comporta organitzar un esdeveniment d’aquesta magnitud. També va recordar la il·lusió i l’empenta amb la qual Josep Miserachs li va explicar el projecte fa 10 anys, “en Miserachs em va dir que volia portar gent de tot el món a Igualada, avui estaria molt orgullós de veure el seu somni fet realitat”.

Per la seva banda, Ramon Muntané, va voler expressar l’agraïment a tots els fotògrafs i les fotògrafes que han participat durant aquests deu anys i han fet que FineArt sigui una realitat palesa”. Recordant una dita japonesa, Muntané va afegir que “els somnis es fan realitat quan tenim la convicció interna per a guiar-nos, la passió per emocionar-nos i la disciplina per executar les accions precises”.

Des de divendres i fins el 20 de març, la ciutat d’Igualada serà una gran exposició que acollirà més de 1.000 fotografies. Durant 24 dies la ciutat gaudirà d’una mostra dels treballs de quaranta-set fotògrafs d’arreu del món, dotze escoles de fotografia, tres guanyadors de concursos i dos col·lectius, a més d’oferir altres activitats culturals entorn de la temàtica: visites guiades, tallers de fotografia per a adults i nens i taules rodones. Tot un espectacle pensat per a gaudir de la fotografia en totes les seves vessants.