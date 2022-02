Arrenca el programa d’innovació digital de la indústria del packaging

Un cop analitzats els reptes estratègics de la cadena de valor de packaging i solucions per a la comunicació empresarial, la Mancomunitat de la Conca d’Òdena fa una crida a les empreses del sector perquè participin al programa d’innovació digital Conca Tech i es beneficiïn de les diverses accions que es posaran en marxa des d’ara i fins a finals d’any.

A inicis de 2021, la Diputació de Barcelona anunciava la concessió d’un ajut de 204.000 euros als set ajuntaments de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena per a la transformació digital de la indústria, i després d’analitzar les diferents cadenes de valor del territori, es va considerar que el packaging era un sector prioritari.

Aquest dimecres els set alcaldes de la Conca d’Òdena, juntament amb una de les empreses del sector –Cartrobox SL- han presentat les conclusions de l’estudi del sector, que a la Conca compta amb 51 empreses, 162 milions d’euros de facturació i 905 treballadors. La cadena de valor inclou fabricants d’envasos i etiquetes, proveïdors especialitzats, manipulats de cartró i fabricants d’embalatges, converting de paper i cartró, distribuïdors d’embalatges i envasos, disseny i impressió de materials per a màrqueting i comunicació.

Durant aquesta primera fase de diagnòstic s’ha contactat amb les empreses del sector per recollir les seves peticions i inquietuds, i s’han incorporat els resultats a l’anàlisi dels reptes de futur. Així, s’ha pogut formular un pla d’acció centrat en les necessitats reals de les empreses, com ara la falta de personal format per a perfils professionals concrets com el d’operari de maquinària, la necessitat de tenir una estratègia de sostenibilitat per fer productes i solucions mediambientalment responsables, i en la urgència d’innovar tecnològicament ja sigui per obtenir productes que ofereixin funcionalitats addicionals (3d, additius, etc.), per optimitzar processos operatius (de producció, logística i gestió de la cadena d’aprovisionament) o bé per aconseguir nous segments i canals de venda. D’aquestes inquietuds n’han resultat diverses accions que la Mancomunitat posa a disposició de totes les empreses del sector, incloses les que fins ara encara no han participat al Conca Tech.

Les accions, doncs, es centren en àmbits com la innovació, nous mercats, transformació digital i formació, i es duran a terme abans d’acabar l’any 2022. D’entre aquestes actuacions n’hi ha d’orientades a la capacitat productiva de les empreses, i d’altres a la formació dels treballadors.

La primera formació que es portarà a terme i que s’iniciarà al mes de maig és la d’operari de packaging, un perfil demanat per les empreses. El programa formatiu, inclou coneixements sobre innovació que ajudaran els alumnes a adaptar-se a la transformació de les empreses del sector i s’estructura en 4 mòduls: materials, impressió òfset i packaging, impressió digital i disseny estructural.

El cinquè sector de l’Anoia

La impressió i les arts gràfiques són històricament una de les forces de la comarca on es concentren un bon nombre d’empreses relacionades amb l’embalatge, el packaging o els envasos i empreses relacionades, com impressió digital i etiquetes. La majoria treballen pels segments de gran consum (farmàcia, cosmètica, alimentació, drogueria, etc) i una part significativa d’aquestes empreses són de producte propi, ja que encara que dissenyin i produeixin envasos a mida per un client, les empreses són propietàries de la tecnologia de producte i del procés, i ofereixen una solució integral.

El diagnòstic impulsat per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena conclou que, tot i la pandèmia, un bon nombre d’empreses de packaging de la Conca d’Òdena s’han mantingut o han crescut en volum de negoci, de la mà de mercats que han mantingut el pols de la crisi com l’alimentació. També destaca que les tres principals empreses de la cadena concentren més del 40% de la facturació i dues d’elles formen part de grups empresarials amb poder de decisió fora del territori; això es deu al fet que el packaging és una indústria madura amb una forta competència, i la pressió competitiva arrossega marges decreixents i gran volums, fet que facilita l’entrada de multinacionals i grans empreses que compren empreses més petites.

El packaging i les arts gràfiques es considera la cinquena cadena de valor més important de l’Anoia, després de Moda (pell i tèxtil), Turisme, TIC i Alimentació.

Treball, Talent i Tecnologia

La tecnologia i la digitalització ja eren necessàries abans de la pandèmia, però el confinament el va accelerar de forma inesperada. Arran d’això, la Diputació de Barcelona va crear el programa “Treball Talent i Tecnologia” (TTT), que forma part del pla de xoc impulsat arran de la crisi provocada per la pandèmia, i que serveix per disminuir la bretxa tecnològica de les persones, millorar les seves oportunitats de trobar feina i facilitar-ne la inserció laboral.

El programa Treball Talent i Tecnologia arriba a tots els municipis de la província de Barcelona amb una dotació de 10 milions d’euros però, en el cas de la Conca d’Òdena, els alcaldes d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí van decidir unificar l’ajut i canalitzar-lo a través de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena per sumar sinèrgies.