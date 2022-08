Arià Paco publica ‘Covarda, vella, tan salvatge’, un retrat juvenil sobre el desarrelament i l’amistat

El filòsof Arià Paco (Igualada, 1993) ha presentat la novel·la ‘Covarda, vella, tan salvatge’ (Amsterdam) que es publica dilluns que ve. Guanyador del Premi Roc Boronat 2022, l’autor planteja un retrat “vívid” i “polifònic” d’una generació de joves marcada pel desarrelament i la fragilitat de les ambicions. Així, el volum aborda qüestions com el pas del temps, les decisions que marquen la vida, les constants tensions entre desig i obligació i les amistats masculines. La novel·la explica la història d’un grup d’amics que marxen d’Igualada a diferents parts del món. La mort del pare d’un d’ells motiva el retorn del grup a la capital de l’Anoia. Amb aquest retrobament els amics “es busquen i no es troben” i se generen “friccions”.

En roda de premsa l’autor ha explicat que no es tracta d’un relat autobiogràfic si no que parteix de de diverses “idees” i “experiències” amb què ha tingut contacte.

Paco ha indicat que els quatre amics de l’obra tenien una relació “molt propera” durant l’adolescència però que s’han trobat que cadascú ha acabat en llocs diferents del món fent coses diverses. “La novel·la planteja el retrobament d’uns amics a Igualada on ja no hi tenen vida i explora en les friccions que comporta”, ha comentat.

A Paco li ha interessat plantejar un retrat sobre el conflicte entre les ambicions i la comunitat. “No tant en si els somnis s’han frustrat si no en el fet que per complir-los ho has de fer a Arizona (EUA)”, ha destacat. “El teu projecte de vida no sabies que requeria renuncies per complir-se”, ha exposat.

El conflicte principal és entre en David i l’Euger, l’amic que ha d’ocupar-se del bar del seu pare i un altre que vol ser ambiciós però no sap què fer. També hi ha l’Alexandra que vol ser escriptora i es tracten qüestions sobre el viure amb parella o el poliamor. Per mostrar la diversitat de punts de vista el treball compta amb 6 narradors.

La novel·la presenta un punt de nostàlgia de l’autor i està escrita amb un format molt oral “amb poca floritura”. “Manté una mirada enrere d’uns joves que ara son adults i un canvi d’època”, ha analitzat. Per Paco, molts lectors es podran sentir identificats amb els personatges però especialment ho faran aquells que tinguin entre 20 i 35 anys.

Arià Paco ha explicat que també ha retratat els problemes de les amistats masculines. “Els grups d’amics mixt i els només d’homes funcionen diferent. Hi ha problemes de comunicació, les donen coses per fetes”, ha comentat. “A mesura que hi ha més perspectiva de gènere és fa més interessant analitzar els comportaments dels homes entre nosaltres”, ha manifestat.

D’altra banda, el títol de l’obra ‘Covarda, vella, tan salvatge’ és un vers de Salvador Espriu. “Aquest vers em fa pensar en un problema endèmic del país”, ha confessat.