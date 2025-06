Argençola celebra un participat Mercat de les Espècies i Productes de la Terra

El passat dissabte 14 de juny, el poble d’Argençola es va omplir, un any més, d’olors, colors i sabors ancestrals per celebrar la 15a edició del Mercat de les Espècies i Productes de la Terra, una cita que s’ha consolidat com a referent entre els amants de les espècies, les plantes aromàtiques i medicinals, i els productes de proximitat.

Organitzat per l’associació cultural El Trill, amb el suport de ľ Ajuntament d’Argençola i la Diputació de Barcelona, el mercat va tornar a oferir una jornada única on la botànica, l’artesania, la gastronomia, la música, la poesia i l’intercanvi de coneixements han estat protagonistes. Aquest any, el fil conductor van ser les barreges d’espècies aromàtiques: farcellets, herbes de Provença, curri i moltes més, que han centrat tallers, demostracions i degustacions.

La jornada va començar amb una sortida botànica i va continuar amb una àmplia oferta d’activitats: des de tallers de cuina i destil·lació, fins a jocs tradicionals, espais infantils, rapsòdia poètica, tast de ratafies i fins i tot una sessió oberta de Lindy Hop amb Swing Anoia per tancar la jornada amb ritme i alegria.

Un dels punts més emotius va ser la commemoració dels 15 anys del mercat, amb una exposició que recorre la trajectòria de l’esdeveniment, convertit ja en un espai de referència per a la transmissió de sabers populars i la valoració del patrimoni natural i cultural del territori.

Des de l’Ajuntament d’Argençola agraïm sincerament la tasca de tots els voluntaris, sense els quals aquest esdeveniment no seria possible, així com l’assistència d’un públic fidel i entusiasta, que ja forma part inseparable del nostre paisatge i de l’esperit del mercat.

El Mercat de les Espècies i Productes de la Terra és molt més que un mercat: és una experiència immersiva, educativa i festiva que connecta persones, natura i cultura. Ens enorgulleix poder celebrar 15 anys de compromís amb el territori, i ja pensem amb il·lusió en la pròxima edició.