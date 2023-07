“Aquitania”, d’Eva García Sáenz de Urturi, la novel·la més demanada a la Biblioteca

La novel·la històrica amb què Eva García Sáenz de Urturi va guanyar el Planeta el 2020, Aquitania, encapçala el rànquing de les novel·les més prestades entre els usuaris de la Biblioteca Central d’Igualada, de gener a juny d’aquest any. Els autors catalans ocupen els següents llocs d’aquest rànquing que marca les preferències dels lectors de l’equipament. Tren a Maratea, de Vicenç Villatoro; Covarda, vella, tan salvatge, de l’igualadí Arià Paco; i Nosaltres, després, de Sílvia Soler, també han estat molt sol·licitats en el primer semestre de 2023. Als primers llocs del rànquing també s’hi troba l’únic autor estranger de la llista, Joel Dicker, amb El cas Alaska Sanders, l’esperada seqüela de La veritat sobre el cas Harry Quebert. Les darreres novel·les publicades per Marta Orriols (La possibilitat de dir-ne casa) i Maria Barbal (Al llac) també han sortit molt en préstec aquest inici d’any, així com La dona de la seva vida, de Xavier Bosch (2021).

Pel que fa als llibres de no-ficció o coneixements destaquen els de la secció d’autoajuda i de nutrició. D’entre els primers l’autor més sol·licitat ha estat Rafel Santandreu amb dos dels seus títols: Sense por : el mètode comprovat per superar l’ansietat, les obsessions, la hipocondria i qualsevol temor irracional i No hi ha res tan terrible: la filosofia dels més forts i terribles. També Estima’t molt, de l’educadora Tània García. Pel que fa als llibres de nutrició són molt demanats els adreçats a l’alimentació dels més menuts. El primer lloc del rànquing l’ocupa Mi niño come de todo: recetas y menús con Baby-Led Weaning, de Begoña Prats, seguit de la Guía completa de prebióticos y probióticos para la salud : un plan para equilibrar tu flora intestinal, de Maitreyi Raman.