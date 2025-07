Aquesta setmana el nucli urbà de Piera i el barri Sant Jordi s’adhereixen als contenidors tancats electrònicament

A partir de dimecres 16 de juliol, els contenidors de Piera del nucli urbà i del barri Sant Jordi passaran a funcionar amb el sistema de tancament electrònic per dur a terme la recollida selectiva. Per poder obrir els contenidors, cal tenir la targeta electrònica que es pot demanar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana al carrer de la plaça, 27. A l’Oficina a banda de recollir la targeta, es lliurarà un bujol per a la fracció orgànica.

Els residents del nucli i de Sant Jordi haurien d’haver rebut una carta amb instruccions per recollir la targeta. Tot i això, encara que no s’hagi rebut la notificació, es pot fer la recollida igualment. Només cal acreditar que es resideix en aquestes zones i es recomana dur el rebut de la taxa d’escombraries per facilitar la gestió.

Per a les persones residents habituals, en presentar el DNI i l’adreça corresponent ja en tindran prou, en canvi, les persones amb segones residències, llogaters o altres casos, caldrà aportar una factura o contracte que acrediti el vincle amb l’habitatge.

Per facilitar la gestió, l’oficina ha ampliat els seus horaris d’atenció al públic: