15 de setembre de 2025

Aquesta setmana arriba el Festival d’Arts Escèniques de Rubió

El municipi de Rubió es tornarà a convertir en escenari de cultura i espectacle amb la celebració del Festivart, el Festival d’Arts Escèniques de Rubió, que enguany arriba a la seva sisena edició i es consolida com una cita cultural de referència a l’Alta Anoia. La gran novetat d’aquesta edició és que el festival s’allargarà durant dos dies, divendres 19 i dissabte 20 de setembre, amb una programació més àmplia i amb espectacles de primer nivell.

El festival obrirà divendres a la nit amb “Origen”, de Borja Sand Art, un viatge còsmic que transporta el públic des del Big Bang fins a l’evolució humana amb una posada en escena màgica i captivadora.

Dissabte, el matí començarà amb tallers i activitats per a totes les edats i amb un taller de risoteràpia per treballar les emocions a través del riure a càrrec de Risofonku. Al migdia, arribarà l’espectacle de titelles “Operació A.V.I”, de Farrés Brothers, premiat a la Fira de Titelles de Lleida. La tarda continuarà amb un taller de circ a l’aire lliure amb Tot Circ i seguirà amb l’espectacle clown “Wooooow!”, de La Churry. Al vespre serà el torn de “Pífia”, amb la Cia Totapedra, que portarà acrobàcies i humor en clau de circ. La jornada clourà amb l’energia i la festa de la reconeguda Brass band amb Artistas del Gremio, amb més de vint anys de trajectòria internacional.

A banda de la programació escènica, el Festivart també oferirà una zona de foodtrucks i pícnic, un espai de creadors amb parades d’artesans i una zona d’acampada. Tot plegat convertirà Rubió en un punt de trobada atractiu on la cultura i la ruralitat es donen la mà per oferir una experiència única.

La regidoria de cultura i festes de l’Ajuntament de Rubió destaca, “enguany fem una aposta molt més forta pel Festivart, amb espectacles de primer nivell i amb l’ampliació del festival a divendres. També reforcem la programació de dissabte al matí, perquè volem que sigui un festival viu i divers, on petits i grans hi trobin propostes per gaudir plegats. El Festivart és ja una cita consolidada al nostre calendari cultural i un exemple de com un petit municipi pot esdevenir un gran escenari per a la cultura de qualitat”.

El Festivart va néixer fa sis anys de la mà de dues voluntàries del municipi, Ares Espinós i Sònia Fernández. Davant l’èxit de les primeres edicions i la voluntat de donar continuïtat al projecte, a l’organització s’hi van sumar la Comissió de Festes i l’Ajuntament de Rubió, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

