Aquest estiu, no t’oblidis dels ulls: protegeix-los com es mereixen

Quan pensem en l’estiu, ens venen al cap imatges de platja, piscina, aire lliure i sol. Però sovint oblidem que els nostres ulls també necessiten una cura específica durant aquesta època. L’augment de la radiació solar, la calor, el clor de les piscines, l’aire condicionat i fins i tot el vent poden afectar negativament la nostra salut ocular, provocant irritació, sequedat i molèsties visuals.

Un dels problemes més habituals durant els mesos d’estiu és la sequedat ocular. Aquesta afecció es produeix quan els ulls no produeixen prou llàgrima o bé quan la qualitat de la llàgrima no és l’adequada. El resultat és una sensació de picor, cremor, sorra dins dels ulls o fins i tot visió borrosa. I tot això, justament en una època en què passem més hores a l’exterior, exposats a agressions ambientals que poden agreujar el problema.

A la farmàcia, una de les consultes més habituals a l’estiu té a veure amb aquestes molèsties. Molts pacients ens demanen consell sobre com alleujar els símptomes i evitar que la situació empitjori. El primer consell que donem és molt senzill però essencial: hidratar correctament els ulls amb llàgrimes artificials. Aquestes gotes, sense medicació, actuen com a substitut de la llàgrima natural i proporcionen un alleujament immediat. N’existeixen moltes varietats, algunes més aquoses, d’altres més viscoses, amb àcid hialurònic o sense, i amb o sense conservants. Per a un ús freqüent, recomanem sempre les fórmules sense conservants, que poden utilitzar-se diverses vegades al dia sense risc d’irritació.

També cal tenir en compte la prevenció. L’ús d’ulleres de sol homologades, amb filtre UV, no només protegeix dels rajos nocius del sol sinó que també redueix l’evaporació de la llàgrima. A més, si passem estones prolongades en ambients amb aire condicionat —com ara oficines, cotxes o avions— és útil fer petites pauses per parpellejar conscientment, tancar els ulls uns segons o aplicar llàgrimes artificials per mantenir la humitat natural.

Un altre factor important és l’exposició al clor de les piscines, que pot alterar la pel·lícula lacrimal i provocar irritació. En aquests casos, a banda de les gotes hidratants, és aconsellable fer servir ulleres de natació per evitar el contacte directe amb l’aigua tractada.

Finalment, no podem oblidar que l’alimentació també juga un paper en la salut ocular. Els àcids grassos omega-3, presents en el peix blau, les nous i les llavors, contribueixen a millorar la qualitat de la llàgrima. Igualment, una hidratació general correcta —beure prou aigua al llarg del dia— ajuda a mantenir el cos i els ulls ben hidratats.

Des de la Farmàcia Esteve d’Igualada, recordem que cuidar els ulls no és només una qüestió de confort, sinó de salut. Si les molèsties persisteixen o s’agreugen, és fonamental consultar amb el farmacèutic o amb l’oftalmòleg, ja que la sequedat ocular crònica pot derivar en complicacions més serioses.

Aquest estiu, no només protegeix la teva pell. Cuida també els teus ulls. T’ho agrairan.