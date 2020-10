Aquest divendres, nova bicicletada de Fridays for Future Igualada

Fridays for Future és un moviment social que es manifesta per reclamar acció contra l’escalfament de la terra i l’emergència climàtica. El moviment agafa força quan l’activista Greta Thunberg es comença a manifestar davant del parlament suec a l’agost del 2018. La seva veu és font inspiradora, activa manifestacions internacionals per tot el món per demanar a governs, institucions i empreses a prendre accions contra l’emergència climàtica.

Fridays for Future Igualada arriba a la capital de l’Anoia amb la primera acció a l’abril del 2019, començant a manifestar-se a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada cada divendres a les 19h.

FFF Igualada forma part de les 28 assemblees que hi ha a tot Catalunya que forma part d’aquest moviment. A través de les seves xarxes xocials, Instagram i Twitter, informa de les accions de protesta, manifestació o campanyes en xarxes socials. Tot això, per ser una veu més a la crida, realitzant accions ràpides per crear un sistema sostenible i que es pugui autoregenerar.

Bicicletada

Una de les accions que FFF IGD fa son les Bicicletades. Una acció per repensar el model de mobilitat que tenim actualment . “És hora de donar més importància els mitjans de transport sostenible”, comenten. La propera bicicletada tindrà lloc aquest divendres dia 16, i es sortirà de l’estació de busos, per acabar a la plaça de Cal Font.

L’ús de la bicicleta pel transport urbà ja es del 3,5% de la població i cada vegada son més, doncs es pren més consciencia del canvi que hem de fer per canviar el model en que vivim.

“Així entre tots poder reclamar carrils bicis continus sense talls, que tinguin un recorregut coherents de nord a sud i d’est a oest. Per poder arribar a les escoles, al mercat, el centre , els llocs de treballs de forma segura. Reclamar pàrkings per bicis segurs , primordial per poder implementar aquest mitja de transport”, expliquen des del moviment.