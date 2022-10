Aquest divendres arriben les Nits de Jazz al Casal Popular El Foment

El Casal Popular El Foment d’Igualada arrenca un cicle de jam sessions de periodicitat mensual. El tercer divendres de cada mes, el jazz i la música en directe ompliran les nits a l’espai del centre de la Rambla. El projecte surt de dos joves músics igualadins, Albert Boix i Biel Jorba, tot i que compta amb el suport d’altres músics i també ha aconseguit trobar la col·laboració de l’Escola Municipal de Música d’Igualada i del Foment, en la cessió del local.

Albert Boix, un dels impulsors, explica que es van adonar que, malgrat que hi ha molts estudiants, professionals i aficionats de la música moderna, faltaven llocs on tocar i escoltar i que calia un cicle per a recuperar-ne assiduïtat. La iniciativa té la voluntat de recuperar les jam sessions “com hi havia hagut al Hot Blues, també un cop al mes”, diuen els impulsors. Tot i això, es decanten per un ambient “més obert al públic, amb gent més propera al jazz i d’altra simplement amb ganes d’escoltar-lo fent una cervesa”. Asseguren que “trobàvem a faltar aquest espai i vam decidir crear-lo”.

En cada ocasió hi haurà un grup diferent per tal d’obrir les jam sessions, de l’entorn de l’ECMMI. L’arrencada d’aquest divendres serà a càrrec d’un grup format per Biel Jorba, Mireia Castells, Lola Bosser i Pau Sanuy. Després d’aquesta primera estona, es convidarà a tothom a participar-hi, amb el seu instrument o amb els que hi hagi a l’espai (teclat, bateria, baix, guitarra, micròfon). Les Nits de Jazz començaran cap a quarts d’onze de la nit i volen ser la nova cita pels amants de la música en directe.