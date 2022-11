Aquest diumenge, últim Mercat d’Antiguitats de l’any

Aquest proper diumenge 27 de novembre se celebrarà al Passeig Verdaguer d’Igualada l’últim Mercat d’Antiguitats i col·leccionisme de l’any 2022. El mes de desembre no tindrà mercat; i el proper es farà coincidint amb la tradicional Fira de Reis del 6 de gener.

Organitzat per l’entitat Fira d’Igualada, el Mercat d’Antiguitats reuneix cada darrer diumenge de mes prop de 150 antiquaris, brocanters, col·leccionistes, artesans i venedors de material vintage d’arreu del país, que durant tot el matí exposen les seves antiguitats i peces de col·leccionista al Passeig Verdaguer d’Igualada. Es tracta d’un punt de trobada dels amants de les antiguitats i del col·leccionisme d’arreu, que assisteixen a Igualada per vendre, per comprar o per fer intercanvi de material.

Com és habitual, els expositors ocuparan l’espai central del passeig en format de doble banda entre els carrers Sant Magí i Sant Vicenç, des de les 9h del matí i fins les 14h del migdia.