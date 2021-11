Aquest diumenge s’entreguen els 26ens Premis Ciutat d’Igualada

Aquest diumenge 21 de novembre es durà a terme l’acte de lliurament dels XXVI Premis Ciutat d’Igualada al Teatre Municipal Ateneu. Un guardó que es va crear l’any 1996 per agrupar els premis existents a la ciutat.

L’acte de lliurament és obert al públic i s’iniciarà, tal i com està anunciat, a partir de 2/4 de 12 h del migdia. Durant l’acte es donarà a conèixer el veredicte dels premis següents: Art Digital Jaume Graells; Composició Musical Paquita Madriguera; Compromís Social i Cívic Mn. Còdol; Disseny Gaspar Camps (premi disseny en complements de moda i joieria i moda); Fotografia Procopi Llucià; Poesia Joan Llacuna, investigació Jaume Caresmar i el Premi d’Honor Ciutat d’Igualada a la trajectòria en l’àmbit cultural.

Enguany la participació ha estat d’un total de 111 participants. La participació més alta ha estat al premi de poesia amb un 58% del total, seguit de Fotografia 28% i Art digital 11%. Els premis Ciutat d’Igualada són possibles gràcies a la implicació de totes les persones que formen part dels diferents Jurats i les entitats i empreses com CEINA amb La Renda Urbana i la Fundació Sant Crist d’Igualada, amb el patrocini econòmic del premi d’Art Digital Jaume Graells i el premi al Compromís Social Mossèn Josep Còdol, respectivament. Cal destacar també el suport organitzatiu de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, de l’Ateneu Igualadí, de l’entitat disseny=igualada, i del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada en el premi d’investigació Jaume Caresmar i el premi dr. Joan Mercader. També fan suport als premis els diferents equipaments municipals com l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps, l’associació Disseny Market i l’Escola Conservatori Municipal de Música d’Igualada. Una convocatòria transversal que serveix per potenciar i reconèixer la creativitat, la recerca i les propostes de caràcter social.

Records pòstums

També hi haurà un moment per al record pòstum de quatre figures rellevants en l’àmbit cultural que ens han deixat el darrer any: Milós Gras, una escultora i ceramista igualadina de prestigi internacional, que va exposar la seva obra arreu del món; Hermini Pla, escultor de peces de xocolata, va ser el creador i dibuixant del logo de l’Igualada Hoquei Club, agitador cultural i enamorat de la seva ciutat, va realitzar la coca més llarga del món, va fer baixar el llaminer del sostre de la pastisseria per convertir-lo en una bonica escultura que va situar al carrer sant Magí perquè tots els igualadins la poguessin gaudir. També es tindrà un especial record per la Victòria Gual, filòloga i professora, va traduir al català de l’anglès obres tant destacables com “Contes de Canterbury”, de Geoffrey Chaucer (Quaderns Crema, 1998), “Viatges de Gulliver”, de Jonathan Swift (Adesiara, 2015) entre d’altres, i finalment, Pius Morera Prat, que des de molt jove es va sentir atret per la literatura i la poesia. El 1965 rebia el premi Amadeu Oller de poesia amb “Un mocador d’herbes per a jòquers”. El més rellevant de l’activitat cultural i política del Pius a Igualada és que va ser cofundador del grup Lacetania, fundat el 1960 i guiats per Mn. Antoni Pous, conjuntament amb altres joves. Posteriorment, es va dedicar en cos i ànima a la poesia, i va posar en marxa la iniciativa de fer un programa de radio “Aparador de Poesia”, a Sant Vicenç de Montalt, destinat a divulgar la poesia, donant a conèixer la obra de molts poetes del moment, amb un total de 370 programes.

Durant l’acte hi haurà l’actuació de Lia Sampai (Barcelona, 1995) acompanyada del guitarrista i arranjador Adrià Pagès presentaran el seu treball “Amagatalls de llum”, des

de la senzillesa i la complicitat construeixen relats que abracen el món personal i el social, tot davallant en els racons més íntims i fràgils. La presentació de l’acte anirà càrrec de Montse Sanou, i Xavi Dàvila.

Premi d’Honor per a Maria Àngels Gual

El Premi d’Honor Ciutat d’Igualada enguany ha estat atorgat a Maria Àngels Gual Aribau, fundadora i primera directora de l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps.

En aquesta edició ens visiten les ciutats agermanades amb Igualada, l’Alcalde de Montluçon (França); Guimaraes (Portugal); Lecco (Itàlia) i Aksakovo (Bulgaria) L’acte és gratuït i obert al públic, però cal obtenir entrada al portal www.tiquetsigualada.cat També es pot seguir l’acte en directe pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Igualada.