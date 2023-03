Aquest diumenge, nova jornada reivindicativa de ciclistes urbans

Demà diumenge 12 de març, Ciclistes Urbans d’Igualada tornarà a organitzar una bicicletada reivindicativa, sota el lema ‘La Dona Roda’, aprofitant la proximitat amb el dia de la dona, es vol mostrar el biaix de gènere que hi ha en l’ús de bicicleta amb les dones.

Es proposa un circuit urbà adequat per a totes les edats, amb sortida a les 11:30h des del Parc Central, i es proposa un recorregut circular amb bici per diferents punts de la ciutat, i acabant al mateix Parc Central amb un vermut. La gent podrà fer el circuit sencer o anar-s’hi afegint al llarg del trajecte.

Ciclistes Urbans d’Igualada, es va constituir fa quasi tres anys per promoure una mobilitat més sostenible a la ciutat, per demanar més carrils bici segregats, més segurs, i que connectessin la ciutat tan de nord a sud, i d’est a oest, així com interconnexió entre tots els barris i poblacions de la conca. Les enquestes demostren que un dels principals motius per no utilitzar la bicicleta, és per que la poca seguretat que els genera circular per la ciutat en bicicleta, per la falta de carrils de bici.

Als darrers anys, pocs canvis s’han produït en mobilitat sostenible a la ciutat d’Igualada, i encara a dia d’avui és una de les ciutats amb una xarxa carril bici de les més curtes de Catalunya, a diferencia d’altres ciutats mitjanes que estan apostant al 100% per una mobilitat sostenible, incrementant els carrils bici, ciutats com Vic, Amposta, Vilanova i la Geltrú o Sabadell entre d’altres. O l’exemple de Barcelona, que ha incrementat notablement la seva xarxa de carrils bici els darrers tres anys.

Igualada per les dimensions de ciutat mitjana, podria convertir-se en una ciutat fàcilment ciclable i on tothom podria desplaçar-se de manera fàcil, sana i segura amb bicicleta. Reduint l’ús de vehicles de motor, guanyant en salut, guanyant en la qualitat de l’aire, en seguretat i aconseguint inclús més agilitat en els desplaçaments per la ciutat.

Ciclistes Urbans d’Igualada, organitza periòdicament bicicletades reivindicatives, ha promogut el BiciBús a la ciutat, tallers i altres activitats sempre amb el mateix objectiu. També va presentar un Manifest per la Mobilitat sostenible i segura a Igualada, es pot llegir i signar des de www.ciclistesurbans.org.