Aquest diumenge, nova bicicletada reivindicativa

Més de la meitat de la població viu en ciutats, i en grans metròpolis, i també representen el 70% de les emissions del carboni. Algunes ciutats sobretot del Nord d’Europa, ja fa anys que estan canviant el seu model de ciutat, convertint-les en més inclusives, sostenibles i segures, i sobretot amb una bona política de mobilitat sostenible, i aquesta és la via i el camí a seguir si volem canviar el sentit de la tendència actual.

Es per això que des de fa quasi dos anys, Ciclistes Urbans d’Igualada, organitza bicicletades reivindicatives per una mobilitat segura i sostenible. La propera serà aquest diumenge 29 de Maig a les 11:30h, amb sortida des del Parc Central, serà un circuit urbà, i adequat per a totes les edats. Hi ha la necessitat i la demanda de ciutadans que no es troben segurs circulant amb bici per la ciutat d’Igualada, però això l’objectiu d’aquestes bicicletades, es reclamar a l’Ajuntament d’Igualada, que potenciï la mobilitat sostenible i segura, actualment la ciutat d’Igualada te moltes carències no tan sols carrils bici, si no en mobilitat sostenible en general. Es per això que es demana millorar i incrementar els carrils bici, carrils bici sense talls, incrementar els pàrquings per bicis i més segurs, millorar la connectivitat amb els principals equipaments dins la ciutat, amb les escoles, centres esportius, mercats, nord i sud i també amb els pobles i barris veïns…

Ciclistes Urbans d’Igualada, te com objectiu promoure i reivindicar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport urbà i interurbà, aconseguint així millorar la mobilitat urbana, fent-la més segura, més sana, i contribuint a un benefici col·lectiu i pel medi ambient etc… S’organitzen periòdicament bicicletades reivindicatives, el BiciBús cada divendres, tallers i altres activitats sempre amb el mateix objectiu. També es va presentar un Manifest per la Mobilitat sostenible i segura a Igualada, es pot llegir i signar des de www.ciclistesurbans.org.

Les bicicletades reivindicatives estan organitzades per: Ciclistes Urbans, Igualada pel Clima (Fridays for Future), i per 2Rodes Escola de Ciclisme.