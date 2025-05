Aquest dissabte torna la Igualada Urban Running

Aquest dissabte, 24 de maig, Igualada acollirà una nova edició de la Igualada Urban Running, una jornada esportiva i solidària que ja s’ha consolidat com un dels principals esdeveniments de la ciutat per a tots els públics i edats.

Patrícia Illa, regidora d’Esports d’Igualada, ha posat en valor aquest esdeveniment “consolidat i que implica tota la ciutat a fer esport i salut, contribuint a més a una causa solidària”. Illa ha volgut animar tothom a participar-hi i a formar-ne part: “És una jornada per viure-la intensament, tant si corres com si camines, i per sumar-hi en família, amb amics o individualment”.

La presidenta d’Igualada Comerç, Laura Llucià, ha explicat que des de l’entitat valoren “molt positivament l’activitat que dinamitza el centre i que durant tot el dia realitza activitats per a tot tipus de públic i, a més a més, solidaris”.

Enguany, una de les novetats més destacades és la col·laboració de l’empresa igualadina Punto Blanco, que se suma com a patrocinador de la cursa principal i obsequiarà als primers participants de la cursa gran amb mitjons esportius.

Aquests es podran recollir a la botiga Punto Blanco el mateix dissabte a la tarda, així com el dilluns 26 i dimarts 27 de maig, presentant el tiquet que s’entregarà en el moment de recollir el dorsal i la samarreta. Violeta Torras, de Punto Blanco, ha explicat que “ens impliquem de nou en aquesta activitat solidària per fomentar la participació i com a empresa igualadina agrair la participació de corredors i corredores en aquesta jornada saludable a la ciutat. Com cada any, l’esdeveniment inclourà diverses activitats per mobilitzar a tothom.

La cursa de 5 km

Igualada Urban Running 5K, una cursa competitiva de 5 km oberta tant a corredors aficionats com a atletes que busquin pujar al podi. Hi haurà lliurament de premis per categories. La sortida serà a les 19:00h a la plaça de Cal Font d’Igualada. Les inscripcions estan obertes des de fa dies i hi ha un bon nombre d’atletes amateurs i professionals que s’hi ha sumat.

Curses per als més petits

Kids&Us patrocina un any més les curses per als més petits amb la MINI RUN per a infants de 3 a 6 anys, amb recorregut curt i no competitiu, i la possibilitat de participar-hi acompanyats per un adult. Serà a les 17:15h. La KIDS&US RUN, per a nens i nenes de 6 a 11 anys, també no competitiva i amb acompanyament opcional començarà a les 17:30h.

Anna Torres, de Kids and Us ha recordat que durant tot el matí “hi haurà activitats per als més petits amb l’objectiu de fer-los passar un dia fantàstic i animar-los a participar a la cursa de la tarda”. Els infants que s’inscriguin rebran una Samarreta i la seva inscripció serà solidària pel projecte.

Marxa solidària contra el càncer

No hi faltarà tampoc la Caminada solidària “Igualada Urban en Marxa”, patrocinada per Electrodomèstics Martinez E-Lowing, oberta a tothom i de caràcter inclusiu i familiar. Té un recorregut de 3’4 kilòmetres, també pel centre de la ciutat. La sortida serà a la Plaça de Cal Font a les 18h. Els beneficis es destinaran a l’Associació Contra el Càncer.

Les inscripcions es podran fer de forma presencial a les botigues Milar Martinez (Passeig Verdaguer, 135) i E-Lowing (Av. Balmes, 81), del 12 al 23 de maig. Amb un donatiu mínim de 3 € que es dipositarà a una urna solidària, es lliurarà una samarreta tècnica gentilesa de Milar Martinez.

Activitats durant tot el dia

La jornada comptarà amb una agenda farcida d’activitats pensades per a totes les edats i per viure l’esport de forma lúdica, inclusiva i solidària que començarà ja al matí.

A les 10.00 h s’iniciarà la recollida de dorsals de la cursa Igualada Urban Running 5K a Cal Font. De 10.30 h a 13.30 h, el Museu de la Pell acollirà la Summer Party by Kids&Us, amb castells inflables, manualitats, pinta-cares, photocall, activitats per a babies i moltes sorpreses més per als més petits.

A partir de les 10.30 h, es podran recollir també els dorsals i samarretes de les curses infantils Kids&Us. A les 11.00 h, hi haurà una masterclass solidària de Zumba a benefici de l’associació SOM PREMATURS. Les inscripcions es poden fer a través de la seva pàgina web.

I a les 17.00 h, tindrà lloc un dels moments més singulars: la cursa de cotxets més gran del món, una activitat divertida i familiar que cada any suma més participants.