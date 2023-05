Demà dissabte 20 de maig, a partir de les 7 del matí i durant tot el dia, a la plaça Pius XII se celebrarà l’onzena edició de la Festa de l’Arbre de Maig. Els orígens d’aquesta festa es remunten a l’època medieval, amb gran arrelament arreu de Catalunya.

Era un ritual per a la veneració dels esperits de la naturalesa amb l’objectiu d’aconseguir, a partir del sacrifici d’un arbre, que fos un any de prosperitat i abundància. A Igualada va mantenir-se viva fins a finals del segle XIX i no va ser fins al maig de l’any 2012 quan l’entitat l’Al-pi-nisme Club Esportiu va recuperar aquesta festa. Anys més tard, l’entitat de la Festa de l’Arbre de maig d’Igualada va agafar el relleu en l’organització. Enguany se celebra la desena edició i ja s’ha publicat el cartell, obra de Dídac Sanjosé (Plaggi).

El dia de la celebració, tot el conjunt de gent aplegada es dirigirà a buscar l’arbre (anomenat Maio) a un bosc proper d’Igualada, on es realitzarà la tala. Allà mateix hi haurà un bon esmorzar gratuït de botifarra a la brasa o coca per a tots els participants. Seguidament, es transportarà l’arbre a força de braços fins a la plaça. Un cop s’arribi a la plaça Pius XII es durà a terme l’escorxament de l’arbre (12.30 h), retirant l’escorça i les branques per tal que quedi el tronc ben llis i que el Maio només tingui un plomall al capdamunt. Així arribarà el moment més esperat, espectacular i emocionant de la festa: la plantada de l’arbre, on tota la plaça col·labora per alçar verticalment l’arbre. Un cop aconseguit l’objectiu, es recuperaran les forces amb un bon dinar popular d’arròs amb verdures i carn a la brasa (14.00 h). Els tiquets del dinar es poden comprar a la plaça el mateix dia (10€).

A la tarda es celebrarà l’espectacular concurs de grimpaires (17.00 h), en què els més intrèpids podran enfilar-se fins a dalt de tot de l’arbre. Les inscripcions del concurs es faran al moment. Finalment, per cloure la festa hi haurà una fi de festa musical a càrrec de Corrandes són corrandes. L’organització anima a tancar la celebració a la nit dels Museus.

La Festa de l’Arbre de Maig és un gran esdeveniment oberta a la participació de tota la ciutat, que agrupa gent de totes les edats, des dels més petits fins als més grans. L’entitat va reprendre l’edició l’any 2022, després que l’any 2020 s’anul·lés i l’any 2021 només es pogués fer un acte simbòlic.