Aquest dissabte torna la Botiga al Carrer

Igualada Comerç organitzarà aquest dissabte una nova edició de la Botiga al carrer. Aquesta edició a més de tancar simbòlicament el període de les rebaixes d’hivern, serà la 53a edició. Són ja més de vint-i-sis anys d’una de les campanyes comercials amb més èxit a Catalunya.

Com ja és habitual, les parades se centraran en un únic lloc de concentració de botigues amb carpes. Serà al Passeig Verdaguer, des de l’Estació Vella i fins al c/Sant Josep, formant d’aquesta manera un eix comercial per excel·lència. A la resta de la ciutat i eixos comercials hi haurà botigues que trauran a fora els seus productes. En total més d’un centenar de comerços participaran d’aquest esdeveniment.

Hi haurà un punt d’informació i servei de bar per part de l’organització al centre del desplegament al Passeig.

Com a cada edició també hi haurà activitats pels més petits amb tallers de pintar cares i jocs a l’estand de Anima’ns i altres tallers al d’Abacus.

La Botiga al Carrer és una oportunitat única per als comerciants que volen treure els seus estocs de la temporada d’estiu, i tancar el període recomanat de les rebaixes, i també és, una oportunitat única de comprar els productes de temporada amb preus competitius. L’entitat fa una crida a participar visitant la botiga al carrer i gaudint de la ciutat. 