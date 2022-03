Aquest dissabte, Botiga al Carrer a Igualada

El Passeig Verdaguer aquell avui dissabte l’edició d’hivern 2022. A més, diferents comerços també exposaran davant mateix dels seus establiments. La Botiga al Carrer és una activitat tradicional que s’organitza sempre al final de les rebaixes, tant d’estiu, com d’hivern. Els comerciants surten al carrer i venen els productes de la temporada amb importants descomptes.

En aquesta edició, Igualada comerç s’adhereix a la campanya “Realitat Millorada” per recaptar fons per a l’àrea d’Oncologia Pediàtrica de l’hospital Vall d’Hebron, per això tindrà un estand a on es podran adquirir les conegudes “ulleres virtuals” de cartró que, simbòlicament, ajuden a veure la “realitat millorada”.

Hi haurà activitats per a nens repartides pel Passeig. També hi haurà una gran carpa a on el Banc de Sang oferirà la possibilitat de fer donacions de sang durant tot el dia.

Igualada Comerç també aprofita aquesta edició de la Botiga al Carrer per distribuir les bosses de la Plataforma per la Llengua de la campanya de sensibilització sobre l’ús del català en l’àmbit del comerç. Es distribuiran 7.000 bosses amb el missatge “Compra a Igualada, fes-ho en català!”.