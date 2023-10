Aquest dijous es presenta el llibre “La dimensió humana. Neurones i salms”

Dijous 19 d’octubre a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central, tindrà lloc la presentació del llibre La dimensió humana. Neurones i salms de Jaume Duran i Navarro. Es comptarà amb la presència de l’autor i conduirà l’acte Joan Ordi, professor de filosofia i teologia.

Conèixer l’essència de la persona humana és un anhel constant de la humanitat. Els diferents marcs filosòfics han cercat els seus orígens i la seva relació amb l’univers i les deïtats, establint perspectives que no sempre han fet possible entendre l’ésser humà en la seva globalitat. La tradició hebrea a la Sagrada Escriptura ha estat capaç de dimensionar la persona en àmbits diversos que expliquen la seva fisicitat, els seus sentiments, el pensament i la petja de l’esperit. L’acte és organitzat per Llegim…? Llibreria.