Aquest cap de setmana arriba Desfolca’t, el 33è Festival de Música Tradicional i Popular de Calaf

Aquest cap de setmana, 27 i 28 de juny al nucli antic de Calaf, es podrà gaudir un any més de la música tradicional i popular amb la 33a edició del Desfolca’t. El festival d’enguany inclou grups consolidats del nostre país i formacions emergents i innovadores, i sempre garantint la presència femenina als escenaris.

Un any més, el festival manté la gratuïtat dels concerts, per tal de fer la música popular accessible a tothom, gràcies a les aportacions dels nombrosos patrocinadors i l’aposta de les administracions, com l’Ajuntament de Calaf, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, que ho fan possible. Com cada any, el Desfolca’t se celebrarà al nucli antic de Calaf, per contribuir a dinamitzar aquest espai de la vila. D’aquesta manera, es mantenen les actuacions en espais ja emblemàtics del festival, com la Plaça Gran, la Plaça de les Eres i la Plaça Ravalet.

Divendres, En Carlus a la Plaça Ravalet

Enguany el festival donarà el tret de sortida a les 21.30h a la Plaça Ravalet, un espai amb molt caliu per rebre En Carlus, un projecte musical en solitari de Carles Escrig. Després de formar part de diverses bandes, el músic decideix fer un pas endavant i donar vida al seu univers propi de la mà del folk i el rock.

Matinal de danses i cultura popular

L’endemà, a partir de 2/4 d’11 del matí, el festival escalfarà motors amb un taller de danses, a càrrec del grup Ballaveu, al Casino de Calaf. El taller té un preu de 10€ i cal inscriure’s prèviament, a través d’un formulari que trobareu a l’Instagram del Desfolca’t. A partir de les 11.30h, els Geganters i Grallers de Calaf animaran el mercat amb el so de les seves gralles.

Grups emergents del panorama folk

El primer concert tindrà lloc a la Plaça de les Eres, a partir de les 17.30h amb un duet anomenat Laia i Isaura Music, de l’Alta Segarra, que combinen veu i guitarra. Seguidament, a la Plaça Ravalet, a les 18h, serà el torn de Silvestres, tres veus femenines que busquen fusionar la polifonia tradicional de Ponent i mediterrània amb la sonoritat de les bases electròniques més modernes.

Simultàniament engegarà Lar Folk, a les 19h a la Plaça de les Eres, un projecte de música folk i tradicional en format trio. A continuació, a les 20h a la Plaça Ravalet serà el torn de Stemple Bar, un grup de música tavernera que fusiona sons irlandesos amb catalans. I paral·lelament a això, a les 20.30h a la Plaça Gran, començarà un dels plats forts de la nit, Maria del Mar Bonet, una cantant mallorquina de renom especialitzada en música tradicional, tant mallorquina com d’arreu del Mediterrani, i en la musicació de poesia.

Seguidament, al mateix espai a les 22h, actuarà el segon plat fort del Festival: Óscar Ibáñez, un gaiter i flautista galleg fascinant. A partir de la mitjanit, el festival continuarà oferint concerts simultanis als espais de la Plaça de les Eres i la Plaça Ravalet. A Les Eres hi actuarà Ballaveu, un duet de música tradicional especialitzat en el ball. I a La Ravalet hi actuarà Tara’s Folk, provinents de França amb un estil folk rock irlandès.

A partir de les dues de la matinada arribarà un concert a la Plaça Gran per tancar el Festival, Red Roses for me, un homenatge a la banda britànica The Pogues, que fan un recull de les seves cançons per portar la música irlandesa que combina la música celta i el punk.

Zona gastronòmica a la Plaça de les Eres

Com ja és habitual, la Plaça de les Eres es convertirà en l’espai dedicat a la gastronomia, amb varietat de food trucks per tots els gustos i amb taules i cadires per seure i gaudir d’un sopar amb música en directe.