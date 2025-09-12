Un article de
12 de setembre de 2025

Aquest cap de setmana arriba la Festa Major de Clariana

Arriba la Festa Major de Clariana 2025, que tindrà lloc el dissabte 13 i diumenge 14 de setembre, amb un programa ple d’activitats per a totes les edats i gustos.

Dissabte 13 de setembre, la festa arrencarà a les 18.30 h amb el Torneig de bitlles i mölkky al Local Social de Clariana. Una oportunitat per gaudir del joc tradicional i descobrir el mölkky, una proposta divertida i apta per a tothom.

A les 20.30 h tindrà lloc el sopar popular amb una deliciosa fideuà. El preu és de 12 € i inclou aigua, vi, postres i cafè. Les places són limitades i cal reservar al 671 381 454 o al 646 120 406.

La música serà la protagonista a partir de les 22 h amb el concert de “Som-hi Band!”, que animarà el ball popular al Local Social de Clariana.

La nit seguirà a partir de les 00 h a l’Eixida amb el concert de “Mel & Caiena”, un duet de versions que farà ballar i cantar fins a la matinada.

Diumenge 14 de setembre, la jornada començarà a les 12.30 h amb la Missa de Festa Major.

En acabar, a les 13.15 h, el Vermut musical amb “Summer Party Band!” posarà el punt final a la Festa Major al Local Social de Clariana, amb música i bon ambient per a tothom.

L’Ajuntament d’Argençola anima a veïns, veïnes i visitants a participar en tots els actes i a viure, un any més, la Festa Major amb alegria i germanor.

