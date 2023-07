Aquest cap de setmana, primers actes de la Festa Major de Jorba

Jorba enceta la seva Festa Major aquest cap de setmana amb dos actes i seguirà el divendres 28, dissabte 29, diumenge 30 i dilluns 31 amb tot el gruix d’activitats. Així, aquest dissabte 22, a les 9.30 de la nit, tindrà lloc el joc d’orientació nocturn “Troba el tresor”, una nova activitat adreçada a tots els públics i que es realitzarà al nucli del municipi. Per dur a terme l’activitat s’apagaran tots els llums de la via pública. L’endemà, diumenge 23, tindrà lloc la tradicional tirada de bitlles catalanes Memorial Elia Badia Casas organitzada pels jorbencs embitllats.

La festa continuarà el cap de setmana següent amb la botifarrada de divendres a la pista de l’escola a les 9.30 h, organitzada pel Jovent de Jorba, a continuació hi haurà el ball de Festa Major amb els grups “Tapeo sound System” i “Pasqual i els desnatats”. Per acabar el divendres, a la 1 de la matinada començarà la nit jove amb disco mòbil.

Dissabte 29, la festa començarà amb el XXXII Campionat de Truc al Cafè de Jorba organitzat per la Unió Joventut Jorbenca i a les 10.30 h, hi haurà la matinal de jocs de taula per a totes les edats a la Sala del Cafè. Després de dinar, a les 16.30 h serà el torn dels més petits amb la festa de l’escuma i xocolatada al pati de l’escola. A les 18.30 h, el tradicional repic de campanes i a les 19h la missa solemne. Després, a les 19.45 hores, hi haurà el concert d’havaneres amb “Sons del Mediterrani” i per acabar, a les 10 de la nit, a la plaça de La Font tindrà lloc una classe oberta de swing a càrrec de Swing Anoia.

Diumenge començarà amb la Fira de productes locals, de les 11 a les 2 del migdia, a la plaça de la Font. Al mateix temps hi haurà l’exposició permanent de quadres dedicats a Jorba d’Isabel Fargues a l’Alberg de Sant Jaume. A partir de la 1 del migdia, a la plaça de la Font hi haurà vermut de Festa Major amb l’actuació musical de “Mel i Caiena” organitzada per El Cafè de Jorba. Després de dinar, de les 5 a les 8 de la tarda, a la pista de l’escola hi haurà inflables i escombra humana. Finalment, el diumenge acabarà amb l’espectacle de dansa urbana a càrrec de la companyia cubana “The Concept”.

La Festa Major no es donarà per finalitzada fins dilluns 31 amb el ja tradicional partit de futbol entre joves i no tan joves que tindrà lloc a les 19.30 hores.

La Festa Major de Jorba està organitzada per l’Ajuntament de Jorba amb la col·laboració de les entitats locals i dels comerços i empreses del municipi.

La nova alcaldessa de Jorba, Pilar Queralt, s’estrena amb el càrrec amb una Festa Major farcida d’activitats, amb noves propostes i conservant les ja tradicionals. Així, Queralt ha explicat que “és la nostra voluntat, mantenir les nostres tradicions i posar-les en valor, de la mateixa manera que volem introduir novetats per atraure nous públics. Sempre escoltant les propostes dels nostres veïns i veïnes, les nostres entitats i els nostres joves. La Festa Major és de tothom i l’hem de fer entre totes i tots”.