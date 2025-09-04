Aquest 6 de setembre torna la Botiga al Carrer a Igualada

Igualada Comerç organitzarà aquest dissabte, 6 de setembre, una nova edició de la Botiga al Carrer. Aquesta edició, a més de tancar simbòlicament el període de les rebaixes d’estiu, serà la 58a. Aquesta continua essent una de les campanyes comercials amb més èxit i emblemàtica a Catalunya.
Com ja és habitual, les parades se centraran en un únic lloc de concentració de botigues amb carpes. Serà al Passeig Verdaguer, des del carrer Sant Magí i fins al carrer Sant Josep, formant d’aquesta manera un eix comercial per excel·lència. A la resta de la ciutat i eixos comercials hi haurà botigues que trauran a fora els seus productes. Hi ha una gran participació d’expositors en aquesta edició.
La Botiga al Carrer és una oportunitat única per als comerciants que volen treure els seus estocs de la temporada d’estiu, i tancar el període recomanat de les rebaixes, i també és, una oportunitat única de comprar els productes de temporada amb els preus competitius de sempre.
Activitats per als més petits
Com en cada edició hi haurà diferents activitats per als més petits amb tallers diversos, i jocs, de la mà de l’empresa Anima’ns, kids&Us i l’escola de còmic i manga Haru. Una bona oportunitat per conèixer diferents activitats per a les famílies.
Campanya especial de donació de sang
La Botiga al Carrer acollirà una vegada més una campanya especial de donació de sang amb un autobús situat al principi de Passeig Verdaguer. El lema d’aquest any es “Tria el millor final per a les teves vacances. Et necessitem”. S’espera una important participació i es recorda que es pot reservar hora. L’acapta de sang es farà de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores.